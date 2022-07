PT discute pedir federalização de morte do tesoureiro; conselho político debate segurança de Lula

O PT estuda pedir a federalização da investigação sobre o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, que era tesoureiro do partido em Foz do Iguaçu (PR). O tema é discutido pelo conselho político da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se reúne nesta manhã em São Paulo e vai debater também os protocolos de segurança do petista e pré-candidato.

O encontro já estava agendado, mas a questão da violência política a menos de três meses da eleição entrou no centro do debate após Arruda ter sido morto, neste fim de semana, ao comemorar um aniversário com a temática PT e ter a festa invadida por um apoiador de Bolsonaro. A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, disse na reunião que irá cobrar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma campanha efetiva contra a violência política.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, presta as últimas homenagens ao líder do PT em Foz do Iguaçu Marcelo Arruda, durante seu velório no dia 10 de julho de 2022 Foto: CHRISTIAN RIZZI / AFP

A possibilidade de federalizar a investigação surgiu diante da notícia de que a delegada que até então conduzia o caso, Iane Cardoso, fez publicação contra petistas em suas redes sociais em 2016. Segundo a CNN Brasil, na manhã desta segunda-feira, no entanto, o governo do Estado do Paraná substituiu a delegada e retirou Iane Cardoso da condução do caso. O crime será investigado agora pela delegada Camila Cecconello.

No encontro, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido iniciou a campanha com força, demonstrada pelas pesquisas, e que, ao notar isso, o bolsonarismo abriu uma “guerra suja”. Entre petistas, o clima é de desconfiança com a Polícia Civil para investigar o caso. Eles dizem que a falta de andamento do atentado à caravana do ex-presidente Lula no Paraná, em 2018, é uma das razões para a desconfiança. O PT acredita que existe uma escalada de atentados da extrema-direita desde a última disputa presidencial e, internamente, o partido criou neste ano uma comissão sobre violência política.

O incidente de deslocamento de competência (IDC), nome técnico para a federalização, permite a transferência de uma apuração para a Justiça Federal, nos casos em que existir grave violação de direitos humanos, o País correr risco de descumprir obrigações assumidas em tratados de direitos humanos e as autoridades locais forem incapazes de responder efetivamente sobre o crime.

As concessões de IDC dependem de solicitação do procurador-geral da República e de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na prática, o PT discute fazer um ofício com a solicitação ao atual procurador-geral, Augusto Aras, um aliado do presidente Bolsonaro, de quem dependeria a provocação ao STJ. O caso está sendo analisado pelos advogados do partido.

São raros os pedidos de deslocamento de competência e mais raras ainda as concessões. Em 2019, a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu a federalização da investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O STJ negou a solicitação e manteve a investigação sob a Justiça estadual, da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Estão reunidos nesta manhã o próprio Lula, Gleisi, o ex-governador e pré-candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), presidentes e lideranças dos demais partidos da coligação (Rede, PSOL, PCdoB, PV e Solidariedade) e integrantes do comando da campanha petista, como os ex-governadores Wellington Dias e Márcio França, o prefeito Edinho Silva, o deputado Rui Falcão, e o líder de movimento por moradia, Guilherme Boulos.

A reunião começou com um minuto de silêncio entre os presentes. Ontem, Lula ligou para a esposa de Marcelo Arruda para prestar solidariedade. Nas redes sociais, o ex-presidente prestou condolências aos amigos e familiares do guarda municipal morto e pediu compreensão e solidariedade também à família de Jorge Guaranho, que atirou contra Arruda. Lula criticou o “discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável”.

A segurança do ex-presidente é uma preocupação crescente do comando da campanha de Lula. O risco de violência política no período eleitoral tem deixado aliados do petista em alerta, especialmente após uma série de episódios direcionados à pré-campanha de Lula. É o caso da explosão de uma bomba caseira lançada em ato em ato no Rio de Janeiro, do despejo de um “líquido malcheiroso” através de drone em petistas que participavam de evento em Belo Horizonte e da invasão de uma reunião da campanha por um militante bolsonarista. O jornal Folha de S. Paulo noticiou que a Polícia Federal irá antecipar e reforçar o aparato de segurança de Lula a partir do dia 21, quando o PT oficializa o ex-presidente como candidato ao Planalto em convenção nacional.