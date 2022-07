PT quer Alckmin concentrado em campanha em São Paulo

Lideranças do PT querem fazer um “ajuste” na agenda do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para que o pré-candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensifique articulações políticas no Estado de São Paulo. A avaliação é de que é preciso aproveitar melhor o capital político do ex-tucano entre os paulistas e que a eventual vitória de Lula no primeiro turno depende de um bom desempenho em São Paulo. O tema foi tratado nesta quinta-feira, 21, durante reunião do partido que aprovou a chapa presidencial Lula-Alckmin para as eleições de 2022, em um hotel no centro da capital paulista.

Maior colégio eleitoral do País, com 34,6 milhões de eleitores, o Estado de São Paulo tem se tornado motivo de preocupação dos petistas na medida em que representa a região na qual a distância entre Lula e Bolsonaro tem reduzido. Segundo a mais recente pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 20, Lula mantém cinco pontos à frente do presidente no Estado. A diferença chegou a ser de 14 pontos em março.

“Trata-se de uma sugestão que significa uma calibragem na agenda do nosso candidato a vice, Geraldo Alckmin, para continuar a acompanhar algumas agendas do presidente Lula, mas também dedicar-se a agendas em São Paulo”, afirma o deputado federal Paulo Teixeira (PT).

Estrategistas do PT querem maior participação de Alckmin na campanha do partido em São Paulo Foto: Ricardo Stuckert/Reprodução

Outros nomes do partido, como o deputado estadual Emídio de Souza (PT), também têm defendido uma maior presença de Alckmin em São Paulo para alavancar a candidatura estadual de Fernando Haddad (PT) ao Palácio dos Bandeirantes. Emídio é um dos coordenadores da campanha de Haddad.

Até o início do mês, a candidatura de Márcio França (PSB) ao governo do Estado impedia a participação de Alckmin ao lado de Haddad. O caminho ficou liberado depois que França aceitou fazer uma composição com o PT e abrir mão da disputa estadual para concorrer ao Senado.

Lula, Alckmin, Haddad e França chegaram a fazer um ato político juntos em Diadema, mas o ex-governador embarcou com Lula para viagens pelo País na sequência. A primeira parada foi Brasília. Depois, fizeram um giro por Pernambuco. Na próxima semana, Alckmin e Lula irão novamente para a capital federal participar da convenção do PSB. Na sequência, o ex-presidente embarca para o Piauí e para Paraíba.

Mas petistas de São Paulo querem descolar Alckmin do ex-presidente em parte dos palanques, para lançá-lo em incursões pelo interior de São Paulo, região que costuma fazer o PT amargar derrotas estaduais para o PSDB nos últimos anos – em parte delas, Alckmin era o candidato rival.

Alckmin saiu do governo de São Paulo em 2018 com 36% de aprovação. Estava longe do patamar de 66% de eleitores que aprovaram sua gestão em 2006, mas ainda em posição confortável entre os paulistas, se somadas as respostas positivas os 40% que consideraram seu governo regular.