PT tenta evitar confronto com Michelle e foca críticas em Bolsonaro

BRASÍLIA - Com a primeira-dama Michelle Bolsonaro transformada em uma das principais estrelas da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiram não fazer dela um alvo de ataques. Há uma preocupação com o risco de vitimizar Michelle ou de Lula ser acusado de machismo. Em vez disso, a estratégia da campanha do PT para contrapor a presença da primeira-dama na campanha do marido é focar nas críticas ao presidente e aos episódios de machismo que ele protagonizou.

A conduta de Lula neste ano é diferente daquela adotada pelo PT em 2014. Naquele ano, o partido rotulou a ex-ministra Marina Silva (Rede) como “fundamentalista” durante a campanha à reeleição de Dilma Rousseff. A ex-ministra, vítima de fake news há 8 anos, tem se mobilizado pelo petista Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, mas ainda não se engajou explicitamente na campanha de Lula.

O petista participou do primeiro debate presidencial, no último domingo, 28, na TV Bandeirantes. O encontro foi marcado por ataques de Bolsonaro contra mulheres. O chefe do Poder Executivo se dirigiu de maneira desrespeitosa à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, e à candidata do MDB, Simone Tebet.

Durante o debate, o ex-presidente evitou dizer se vai escolher o mesmo número de homens e mulheres para os ministérios caso seja eleito. Até as próprias aliadas passaram a cobrar um aceno mais sólido ao eleitorado feminino. No Twitter, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que já declarou voto em Lula, disse que “já passou da hora de vermos a luta pela igualdade de gênero refletida na composição dos governos”. De acordo com ela, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), seu namorado, e Fernando Haddad assumiram o compromisso de indicar metade das vagas das secretarias para mulheres.

Já passou da hora de vermos a luta pela igualdade de gênero refletida na composição dos governos. @JoaoCampos acolheu meu pedido e fez de Recife a 1ªcapital com paridade no secretariado. Também levei essa demanda a @Haddad_Fernando, que disse que fará o mesmo no nosso estado, SP. — Tabata Amaral 4040 ✏️ (@tabataamaralsp) August 29, 2022

Lula já havia tropeçado há cerca de 10 dias, durante comício em São Paulo. Na ocasião, o petista disse que quem quer bater em mulher, que “vá bater em outro lugar”. A fala foi explorada por adversários.

Em outro episódio, em 2016, o petista também fez uma declaração considerada desrespeitosa às mulheres. Em conversas telefônicas tornadas públicas pela Lava Jato em 2016, Lula perguntou onde estavam as “mulheres de grelo duro” do PT e comentou sobre uma ação policial envolvendo sua assessora Clara Ant. “A Clara estava dormindo sozinha quando entrou cinco homens lá dentro, ela pensou que era presente de Deus, era a Polícia Federal”.

Aliados do ex-presidente reconhecem que a primeira-dama é a “pessoa com mais habilidade” para tentar recuperar a credibilidade de Bolsonaro com o eleitorado feminino. Os petistas avaliam, no entanto, que o impacto da presença de Michelle na campanha de Bolsonaro é limitado, pois a primeira-dama é casada com um homem autoritário com longo histórico de comentários machistas. Para petistas, a primeira-dama não seria o melhor modelo para o eleitorado feminino, que estaria mais interessado em ter mulheres empoderadas como representantes.

Em entrevista à Rádio Clube, do Pará, Lula reclamou de uma propaganda de Bolsonaro em que Michelle aparece. A crítica foi mais direcionada ao presidente do que à ela. “No programa de TV dele, ele colocou a mulher para dizer que foi ele que levou água para o povo do Nordeste, para ajudar as mulheres pobres do Nordeste. Ele tem a desfaçatez de contar essa mentira sem nenhum critério de vergonha para o povo”, declarou. O PT e a candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, entraram com ações no Tribunal Superior Eleitoral para tentar barrar a propaganda. A justificativa para os pedidos é uma regra da Justiça Eleitoral que limita a 25% do tempo total a participação de apoiadores do candidato nas peças. O TSE atendeu na quinta-feira, 1º, ao pedido de Tebet e suspendeu a propaganda.

🚨URGENTE: TSE atende Simone Tebet e restringe propaganda do PL com Michelle Bolsonaro.



pic.twitter.com/gBrbj6anJe — Jouberth Souza (@Jouberth19) September 2, 2022

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) disse que a campanha do PT pretende passar longe do confronto com a mulher de Bolsonaro. “A Michelle se submete às ideias do marido. Eu nem gosto de ficar falando muito, gosto de falar sobre política. (A temática) É muito pequena para a gente dar ênfase, isso morre por si mesmo”, avaliou.

Os adversários de Bolsonaro lembram que o presidente fez declarações consideradas machistas em relação à primeira-dama após a convenção do PL, no Rio, no fim de julho. O presidente disse que Michelle pedia “R$ 5 mil todo dia” e que a primeira-dama aprendeu a linguagem de sinais para não “falar alto” em casa. Em 2017, Bolsonaro descreveu o nascimento de sua filha caçula, Laura, como uma “fraquejada” após ser pai de quatro filhos homens. De acordo a mais recente pesquisa Ipec, Bolsonaro perde para Lula de 29% a 45% nas intenções de votos das mulheres.

Uma das ideias da campanha de Lula é que mulheres da classe artística gravem vídeos de apoio a Lula. Outra frente tentada era fazer Marina Silva gravar um vídeo desmentindo que Lula fecharia igrejas, mas ela já rejeitou a ideia. “Ela não autorizou gravar e disse que não queria, que já tinha dado uma declaração”, disse o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, que é apoiador do petista. No dia 22 de agosto, Marina comentou sobre os ataques de bolsonaristas a Lula. “Quando alguém mentirosamente diz que, se o presidente Lula ganhar as eleições, ele vai fechar as igrejas, isso é uma forma mentirosa que desabona a própria fé. Lula esteve no governo por dois mandatos, nunca fez isso, muito pelo contrário”, afirmou ao site GGN, simpático ao PT.

Benedita avalia que a mulher de Lula, Rosângela da Silva, a Janja, também pode ter um papel importante na campanha. A parlamentar afirma que Janja, por ser uma militante do PT antes de conhecer o marido, tem uma ligação mais espontânea com a campanha eleitoral.

“Nós do PT temos o nosso espaço garantido. Nós somos militantes. Por exemplo, a Janja estava aqui (no Rio) fazendo campanha com a gente no meio da rua. Ela é militante, ela já era militante”, disse.

Petistas dizem que atuação de Janja na campanha é espontânea e lembram que ela é militante do PT antes de conhecer Lula. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Evangélicos

Além do voto feminino, Michelle tem tido um papel importante para a campanha de Bolsonaro em outra frente, o eleitorado evangélico. Como mostrou o Estadão, a primeira-dama é vice-campeã de engajamento com este segmento religioso nas redes sociais. Com o início oficial da campanha, Michelle intensificou a participação em eventos e aproveitou para fazer críticas a Lula.

Na semana passada, durante um culto em Brasília, ela disse, sem citar o nome do petista, que o comunismo persegue e queima igrejas. No último dia 13, na Marcha para Jesus, no Rio, a primeira-dama fez discurso semelhante e disse que ora para que o Brasil “não experimente as dores do comunismo”.

Benedita, que também é evangélica, afirmou que a campanha Lula não deverá adotar a mesma estratégia de Bolsonaro para fidelizar os religiosos. “O púlpito das igrejas está virando palanque. Estamos vendo o que estão fazendo com o cristianismo”, declarou.

O mesmo tom foi adotado pelo ex-presidente no último dia 27. “Eu não sou daqueles que misturam campanha política com religião. Acho que religião é uma coisa e política é outra”. Porém, o petista reconheceu que é preciso ir atrás do grupo. “As pessoas não sabem que quem criou a Lei de Liberdade Religiosa foi o meu governo. É preciso que a gente diga aos evangélicos, para as pessoas normais - porque alguns pastores não querem dizer -, que o Dia Nacional da Marcha para Jesus, foi feito por nós”.

O candidato do PT, junto com o candidato a governador do Rio, Marcelo Freixo (PSB), vai participar de uma reunião com líderes evangélicos na Baixada Fluminense no dia 8 ou 9 de setembro, após a realização de atos bolsonaristas no feriado da independência. O segmento evangélico é um dos poucos em que Bolsonaro vence Lula, de acordo com a última pesquisa Ipec. O atual presidente tem a preferência de 48% contra 26% que querem o petista. O pastor Paulo Marcelo Schallenberger tem auxiliado no diálogo com o grupo, assim como o ex-governador e candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB).

Uma das estratégias da campanha petista é lembrar do atual momento econômico, com desemprego e aumento do preço dos alimentos, para tentar mostrar aos religiosos que Bolsonaro não deveria ser uma opção. A ideia é falar diretamente com os fiéis em vez de focar nos grandes pastores, que apoiam o atual presidente.

“São pessoas que precisam de emprego, precisam comer, de saúde, de tudo. O governo Lula olhou para isso. Não tem coisa mais cristã do que matar a fome de quem tem fome, a sede de quem tem sede, abrigar os desabrigados. Não dá para a gente falar no nível que a primeira-dama está falando”, afirmou Benedita.

A deputada reconhece que há um estigma associado ao PT dentro do segmento evangélico, mas diz que isso é um problema de toda a esquerda e que o assunto sempre foi acompanhado com atenção pela legenda. “Temos o nosso núcleo de evangélicos e já fazemos esse trabalho há anos, não é no momento eleitoral. Desde a fundação do PT que nós estamos trabalhando essa área evangélica. Tem uma resistência não só ao PT, mas à esquerda. Vem sem sempre essas coisas de demônio, a esquerda é demônio, eles lá são os santos”, ironizou.

O ex-governador do Piauí e candidato ao Senado pelo PT, Wellington Dias, lembrou que o partido já entrou na Justiça após o deputado e pastor Marco Feliciano (PL-SP) falar que Lula fecharia igrejas. Dias admite o impacto negativo que o discurso bolsonarista tem sobre os evangélicos petistas e citou o exemplo de sua mulher, a deputada Rejane Dias (PT). “Na lei dos homens, providências estão sendo tomadas. Na lei de Deus, entregamos para Deus cuidar. Minha esposa é evangélica, meus filhos também e vejo o constrangimento que vivem pela mais completa falta de ética religiosa da parte de alguns falsos religiosos”. Para combater as notícias falsas de que Lula fecharia igrejas, a campanha do petista pagou anúncios para dizer que “nenhuma igreja foi fechada e nunca será”.

Para criticar a relação dos religiosos com Bolsonaro, Dias mencionou o caso do gabinete paralelo dos pastores no Ministério da Educação. A existência de um balcão de negócios comandado por pastores no MEC para liberação de verbas a prefeituras foi revelada pelo Estadão, em março. “O escândalo do MEC/FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) foi a ponta do iceberg de uma sujeira maior. Não vai terminar bem. Nem para os que embarcaram neste caminho e nem para as igrejas que se meteram em coisas ruins. Sempre que isto aconteceu em qualquer país deu errado, para governos e para igrejas”, disse o ex-governado