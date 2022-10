Putin afirma ter bom relacionamento tanto com Lula quanto com Bolsonaro

Publicidade

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 27, que tem um bom relacionamento tanto com o petista Luiz Inácio Lula da Silva quanto com o atual presidente Jair Bolsonaro. A resposta foi dada ao jornal Folha de S.Paulo na sessão de encerramento da 19.ª reunião anual do Clube Valdai - grupo de discussão ligado ao Kremlin que realiza um encontro entre acadêmicos, empresários e políticos russos com analistas internacionais.

“Temos boas relações com Lula e também com o senhor Bolsonaro. Nós não interferimos em processos políticos internos, esta é a coisa mais importante”, disse o presidente russo ao ser questionado sobre uma possível volta de Lula á presidência.

Putin também afirmou que, independente de quem for o novo presidente do Brasil, a cooperação com a Rússia deve seguir a mesma e, inclusive, ser ampliada. “Sabemos que apesar da aguda disputa política, nos processos políticos internos há consenso (entre Lula e Bolsonaro) sobre a cooperação com a Rússia, consenso sobre nosso envolvimento nos Brics, que é de fundamental importância para nós. Temos uma relação de consenso e interação com o Brasil. Consideramos que o Brasil é nosso parceiro mais importante na América Latin e assim continuará. Faremos de tudo para desenvolver mais ainda nossas relações no futuro.”

Bolsonaro e Putin se encontraram em Moscou em fevereiro deste ano Foto: Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters

Existência

No mesmo evento, Putin afirmou que a Rússia defende seu “direito a existir”, ante o Ocidente, que quer “destruí-la”, no momento em que Moscou realiza uma ofensiva militar na Ucrânia.

“A Rússia não está desafiando as elites ocidentais. A Rússia está apenas tentando defender seu direito a existir”, declarou Putin.

Lula e Putin tinham bom relacionamento ao longo dos anos do governo petista no Brasil Foto: Estadão

Para o presidente russo, a próxima década será “a mais perigosa” desde o fim da 2.ª Guerra. “A próxima é, provavelmente, a década mais perigosa, imprevisível e, ao mesmo tempo, importante desde o fim da 2.ª Guerra”, antecipou, completando que a situação é, “até certo ponto, revolucionária”. / AFP