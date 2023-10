Quadro de Lula é estável após cirurgia no quadril; quarto tem antessala para segurança

O quadro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é estável, e o petista passou a tarde deste sábado, 30, no quarto do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde está internado após a cirurgia no quadril. As informações são do novo boletim médico divulgado pela unidade de saúde. Pela manhã, a unidade de saúde informou que o petista caminhou e fez sessões de fisioterapia.

“O paciente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi submetido em 29/9 a cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia, passou a tarde estável. Permanece internado em apartamento, e sob o cuidado das equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra Ana Helena Germoglio e Prof Dr. Giancarlo Cavalli Polesello”, registrou o segundo boletim médico deste sábado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está internado em Brasília após fazer cirurgia no quadril. De acordo com o boletim médico, ele está se recuperando sem intercorrências. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

O Broadcast apurou que o quarto de Lula fica localizado em uma posição mais reservada do hospital, que está funcionando normalmente. Há uma antessala discreta para a equipe de segurança, enquanto o presidente tem privacidade dentro do quarto. A fisioterapia é feita neste espaço reservado.

A única acompanhante de Lula é a mulher, Rosângela Silva, a Janja. Neste sábado, 30, o fotógrafo do presidente, Ricardo Stuckert, esteve no hospital. O presidente não está recebendo visitas neste momento.

A previsão dos médicos é que o presidente tenha alta na terça-feira, 3. Lula deve ficar no Palácio da Alvorada, em repouso por orientação médica pelos próximos dias.

Lula começou a falar sobre dores na cabeça do fêmur (o osso da coxa) em agosto do ano passado. A cirurgia substituiu a articulação machucada por uma prótese. Com altos índices de satisfação e baixa taxa de complicações, a cirurgia já foi considerada o “procedimento do século XX”.

Antes da cirurgia, o presidente disse que trabalharia “normalmente” na capital federal após o procedimento. Lula declarou que não seria visto de andador, aparato essencial em uma das etapas da recuperação. “Só vou viajar agora dia 28 ou 29 de novembro, para os Emirados Árabes. Até lá, vou ficar aqui em Brasília, não vou poder pegar avião, mas vou trabalhar normalmente”, disse o petista na live semanal “Conversa com o Presidente”, produzida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A declaração foi considerada capacitista, uma vez que o presidente associou a ideia de beleza com não fazer uso de andador ou muletas. Ivan Baron, influencer e pessoa com deficiência que subiu a rampa ao lado de Lula no dia 1º de janeiro, criticou a fala. A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) também repreendeu o presidente.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a cirurgia do presidente demandou a viagem de 20 pessoas de São Paulo para Brasília. De acordo com o Hospital Sírio Libanês, seis delas fazem parte da equipe médica. O restante viajou por decisão exclusiva do hospital, para ajudar na logística. A decisão de realizar a cirurgia em Brasília, e não em São Paulo, foi tomada para evitar o deslocamento de Lula após o procedimento.

Nesta sexta-feira, 29, além da operação no quadril, Lula também fez uma cirurgia para retirar o excesso de pele na região dos olhos, que dão um aspecto de pálpebra caída, condição comum em pessoas idosas. A blefaroplastia, nome científico do procedimento, é considerado de baixa complexidade.