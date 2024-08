Quais são as acusações contra Alexandre de Moraes sobre investigações a bolsonaristas? Entenda

Em outras trocas de mensagens, Airton Vieira sugere uma estratégia para evitar que o uso do TSE como braço investigativo não ficasse “descarado”. Uma das alternativas utilizadas foi a de registrar que a autoria do pedido dos relatórios ficassem com o timbre do TSE, assinado pelo juiz auxiliar Marco Antônio Vargas, e não com a assinatura do STF.

Em um documento, Tagliaferro envia um relatório sobre um grupo chamado “Brasil Conservador” com o timbre do STF. Em um áudio, Airton diz que pensou em colocar o nome dele na autoria do relatório, mas ele disse que desistiu da ideia porque ficaria “estranho”.

“Em um primeiro momento pensei em colocar o meu nome, de ordem do juiz Airton Vieira, etc e etc. Mas, pensando melhor, fica estranho. Porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício ou pedir alguma coisa e você me atender sem mais nem menos”, afirma o juiz no áudio revelado pela Folha.