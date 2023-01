Quais são os desafios do novo governo Lula? Especialistas apontam caminhos; assista

Luiz Inácio Lula da Silva foi oficialmente empossado como 39º presidente da República neste domingo, 1º. Com um discurso já conhecido e voltado para os seus apoiadores fiéis, o petista subiu pela terceira vez a rampa do Palácio do Planalto. Nesta segunda-feira, 2, especialistas ouvidos pelo Estadão mostram receio sobre a nova gestão presidencial.

O filósofo Mangabeira Unger declarou não estar disposto a esperar os cem primeiros dias de Lula 3. Para o pensador, urge no Brasil uma organização em torno de um projeto produtivista e capacitador, que dê instrumentos e oportunidades aos brasileiros. “É isso que o Brasil precisa e quer e é isso que não temos. É o mesmo problema que se reflete em cada setor”, disse. Entretanto, para ele, isso é algo que nenhum governo focou até o momento enquanto estava na presidência.

“Energia, inovação, construção de um novo sistema que dê braços, asas e olhos ao dinamismo brasileiro. Esse é o tema essencial. Não fora feitos pelos governos tucanos e petistas no passado. Não foi feito por Bolsonaro que continuou o mesmo sistema de forma caricatural de financismo e pobrismo acrescentando as guerras culturais. Isso é o caos! É a destruição do Brasil. Eu não estou disposto a aguardar os cem primeiros dias porque eu vejo que não há nenhum sinal de que o novo governo se encaminhe para essa nova construção”, disse.

Como mostrou o Estadão, o simbolismo dos cem primeiros dias, tradição na política americana, começou antes da posse de Lula. Com a vitória apertada na disputa eleitoral e a necessidade urgente de provar ser possível governar com uma base mais ampla do que o PT e sua órbita na esquerda, o presidente eleito terá, diferentemente de seus antecessores, menos tempo para angariar apoio político e popular, num cenário de oposição nas ruas e de um Centrão fortalecido nas urnas. A primeira saída para esse apoio foi trazer alguns novos partidos para a sua base por meio de cargos no Planalto, como o que aconteceu com o MDB, União Brasil e PSD.

O cientista político Carlos Melo defendeu um processo de reconstrução do País. “Ao longo dessa última década, estamos em um grande buraco e tentamos agora voltar. É necessário considerar que há um processo de reconstrução em que, algumas, não podem ser reconstruídas nos mesmos padrões e valores de antigamente porque podemos acabar voltando para o mesmo lugar”, disse.

Melo também lembrou das tensões e das divisões políticas latentes hoje no Brasil, que não foram cessadas com a posse de Lula. Estradas bloqueadas e militantes acampados nas portas de unidades militares continuam em todo o País mesmo com o silêncio de figuras públicas importantes da oposição como o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. O desafio do petista será unir e mostrar que não há “dois Brasis”, como citado por ele mesmo.

