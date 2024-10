Qual é o número para votar em Ricardo Nunes? Veja

O número para votar no prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, é 15. O emedebista disputa com outros nove postulantes o comando da Prefeitura da maior cidade do País. O primeiro turno ocorre neste domingo, 6 de outubro, das 8h às 17h.

Ricardo Nunes é candidato à Prefeitura de SP pelo MDB Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O número de urna dos candidatos a prefeito é composto por dois dígitos, que são referentes às identificações dos partidos políticos de cada candidato. Como Ricardo Nunes é filiado ao MDB, seu número de urna é 15. O voto para prefeito é o segundo a ser digitado na urna eletrônica. Primeiro, o eleitor deve votar no candidato a vereador de sua preferência, digitando cinco números.

Ricardo Nunes é o atual prefeito da capital paulista. Assumiu o cargo em 2021, após a morte do titular Bruno Covas (PSDB), de quem foi vice-prefeito entre janeiro e maio de 2021. Antes, entre 2013 e 2020, foi vereador de São Paulo por dois mandatos. O candidato a vice de Nunes é o Coronel Mello (PL).