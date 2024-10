Qual é o número para votar em André Fernandes no segundo turno em Fortaleza? Veja

O número para votar no deputado federal André Fernandes (PL), candidato à prefeitura de Fortaleza, é 22. O parlamentar disputa com o deputado estadual Evandro Leitão (PT) o comando da capital cearense no segundo turno, que ocorre neste domingo, 27, das 8 às 17 horas.

O deputado federal André Fernandes (PL) Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

O número de urna dos candidatos a prefeito é composto por dois dígitos, que são referentes às identificações dos partidos políticos de cada candidato. Como André Fernandes é filiado ao PL, o número de urna dele é 22. Diferentemente do primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro, os eleitores vão votar apenas no candidato a prefeito. Na primeira rodada, os fortalezenses também elegeram 43 vereadores. Dos vencedores, cinco são do PL, de André Fernandes.

André Fernandes tem 26 anos e nasceu em Iguatu, no interior do Ceará. Ele está no primeiro mandato de deputado federal, sendo eleito o parlamentar mais votado do Estado nas eleições de 2022, com 229.509 votos. Antes, ele foi deputado estadual, entre 2019 e 2022.

A capital do Ceará é a maior cidade do País onde haverá um confronto direto entre o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de Fortaleza, os dois partidos vão disputar o segundo turno em Anápolis (GO), Cuiabá (MT) e Pelotas (RS).