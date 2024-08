Qual é o patrimônio dos filhos de Bolsonaro que vão disputar as eleições de 2024?

RIO – Dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disputarão as eleições municipais deste ano. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) tentará o sétimo mandato para a Câmara Municipal, enquanto o filho homem mais novo do ex-mandatário, Jair Renan Bolsonaro, fará sua estreia nas urnas em busca da vereança em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Criados na política, os filhos de Bolsonaro acumulam, juntos, R$ 729.106,47.

Carlos está há 23 anos na Câmara Municipal – o início do primeiro mandato foi em 2001. Neste ano, o filho “02” de Bolsonaro busca manter a influência do clã da zona oeste do Rio no Palácio Pedro Ernesto. O vereador declarou à Justiça Eleitoral R$ 687.036,68 em bens neste ano.

O vereador Carlos Bolsonaro em sessão da Câmara Municipal do Rio no dia 7 de junho de 2022. Foto: Flávio Marroso/CMRJ

De acordo com o registro de candidatura de Carlos de 2020, ano em que foi eleito para o sexto mandato, houve mudanças no perfil financeiro do vereador. Há quatro anos, ele declarou R$ 591,6 mil em bens, a maior parte em três imóveis na capital fluminense. Neste ano, a maior parte dos bens do vereador está investida em ações e os três imóveis, vendidos. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Carlos declarou ter cotas da empresas Chevron, Netflix, McDonald, Coca-cola, entre outras.

Ações:

Riley: R$ 1.560,93

Chevron: R$ 1.560,93

Netflix: R$ 1.602,18

McDonald: R$ 530,76

Coca-cola: R$ 1.093,10

GLD: R$ 1.566,24

Enbridge: R$ 1.060,26

IEF: R$ 2.650,65

AT&T: R$ 1.060,26

Walgreens: R$ 9.766,66

Southern Copper Corporation: R$ 657,683

M Company: R$ 9.776,66

IVV: R$ 2.732,75

Outros bens:

Bitcoin: R$ 5 mil

Motocicleta Dafra: R$ 11 mil

Motocicleta MT 03 ABS: R$ 30.590,00

HB20: R$ 61.050,00

Renda Fixa: R$ 528.329,35

Bolsonaro Digital LTDA: R$ 249,00

Dinheiro: R$ 15 mil

Banco do Brasil: R$ 199,27

Nas últimas quatro eleições, o patrimônio de Carlos pouco oscilou, levando-se em conta a correção dos valores pela inflação. De acordo com os registros do vereador na Justiça Eleitoral, Carlos declarou ter R$ 591.659,46 (2020), R$ 608.805,33 (2016), R$ 452.174,21 (2012) e R$ 260.000,00 (2008).

Jair Renan Bolsonaro

O filho “04″ de Bolsonaro declarou um patrimônio de R$ 42 mil à Justiça Eleitoral. Tratam-se de uma conta com R$ 40.591,68 e outra com R$ 1.478,11.

Jair Renan Bolsonaro, em Brasília Foto: Dida Sampaio/Estadão

É a primeira vez que o filho mais novo do ex-presidente, que tem 26 anos, tenta um cargo eletivo. Sua filiação ao PL e anúncio da pré-candidatura ocorreram em 25 de março em uma postagem em suas redes sociais.

Até junho deste ano, quando foi exonerado para concorrer, Renan Bolsonaro trabalhava como auxiliar parlamentar pleno para o senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário de Pesca e Aquicultura no governo Bolsonaro. O cargo tem salário líquido de R$ 7,7 mil.

Bens de Jair Renan Bolsonaro: