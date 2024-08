Quando será o próximo debate para a Prefeitura de São Paulo? Veja agenda

Depois do debate promovido pelo Estadão, portal Terra e Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) nesta quarta-feira, 14, e do encontro organizado pela TV Bandeirantes na semana passada, os candidatos à Prefeitura de São Paulo devem participar de pelo menos mais sete embates até o final da campanha eleitoral municipal deste ano. O próximo encontro entre Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) será realizado na segunda-feira, 19.

O jornal O Estado de São Paulo, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), realizou nesta quarta-feira, 14, o segundo debate com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). Foto: Felipe Rau/Estadão

Debate VEJA - 19 de agosto

PUBLICIDADE Na próxima segunda-feira, 19, a revista VEJA promoverá um encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em parceira com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e com apoio do Instituto Paraná Pesquisas, foram convidados os cinco postulantes que lideram as pesquisas de intenção de voto na capital paulista: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB). O embate terá cinco blocos. Dois deles serão destinados à perguntas entre os próprios candidatos, com temas livres, e outros dois para perguntas feitas pelos jornalistas do veículo. O espaço do último bloco será usado pelos políticos para as considerações finais.

Debate MyNews/TV Gazeta - 1º de setembro

Sem detalhes de como será o formato do debate, o encontro promovido pela TV Gazeta e pelo portal MyNews acontece em 1º de setembro, um domingo, às 18h.

Debate Jovem Pan - 5 de setembro

O canal de notícias Jovem Pan também organizará um encontro entre os candidatos à Prefeitura da capital paulista no dia 5 de setembro, quinta-feira, às 22h.

Debate TV Cultura - 15 de setembro

O debate da TV Cultura será realizado no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, no dia 15 de setembro, também num domingo, às 21h. Se o embate seguir o modelo de sabatinas do programa ‘Roda Viva’, devem ser convidados para o encontro os cinco candidatos melhores colocados em pesquisas de intenção de voto: Datena, Tabata, Boulos, Marçal e Nunes, seguindo a ordem do programa de entrevistas.

Debate UOL/RedeTV! - 17 de setembro

Organizado pelo portal UOL e pela RedeTV!, o debate entre os postulantes na disputa pelo comando da maior cidade do País será realizado em uma terça-feira, 17 de setembro, às 9h30. Os três blocos iniciais terão confronto livre entre os candidatos. Jornalistas dos dois veículos farão perguntas aos políticos nos dois últimos blocos.

Debate UOL/Folha de S.Paulo - 30 de setembro

O portal de notícias UOL também deve promover um outro debate, desta vez em parceria com o jornal Folha de S.Paulo. O encontro será realizado no dia 30 de setembro, última segunda-feira do mês, às 10h.

Debate TV Globo - 3 de outubro

Como de costume, o debate que encerra o período de campanha eleitoral do primeiro turno é organizado pela TV Globo. O encontro entre os candidatos ocorrerá no dia 3 de outubro, última quinta-feira antes do dia de votação, com previsão de início às 22h.

Debate do ‘Estadão’ foi marcado por muitas farpas, acusações (e algumas propostas)

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo se encontraram nesta quarta-feira, 14, para debater suas propostas para o futuro da capital paulista. Promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), o debate eleitoral conta com a presença de seis candidatos: o atual prefeito Ricardo Nunes, os deputados federais Guilherme Boulos e Tabata Amaral, o apresentador de TV José Luiz Datena, o empresário Pablo Marçal e a economista Marina Helena (Novo).