‘Quando vai virar a chave?’ pergunta Michelle Bolsonaro após Lula falar de ato na Avenida Paulista

Além de distorcida, a fala de Lula é silenciada na postagem, já que Michelle sobrepôs o áudio original com a música “É o amor”, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. O trecho selecionado da música diz: “É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim”, sugerindo que Lula mencionou ato de Bolsonaro porque só pensa no ex-presidente.

No entanto, o ato foi citado porque, para Lula, Bolsonaro sabe que “fez burrice”. O presidente diz que as investigações da Polícia Federal, que têm como alvo o ex-presidente e seus aliados por suposto crime de abolição do Estado Democrático de Direito, esclarece porquê o ex-presidente se retraiu de aparições públicas no fim de 2022, após o resultado das eleições: “estava tentando dar um golpe”.