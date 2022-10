Quase 28 mil brasileiros são esperados para votar em Nova York

Terceiro maior colégio eleitoral nos Estados Unidos, atrás somente de Miami e Boston, Nova York espera receber em torno de 28 mil brasileiros aptos a votar no neste domingo, 02. O número representa uma expansão de 5 mil na quantidade de eleitores em relação a 2018.

São esperados brasileiros residentes de quatro locais: Nova York, New Jersey, Philadelphia e Ilhas Bermudas. Todos devem comparecer a uma única zona eleitoral, que, neste ano, será na Cathedral High School, na região central de Manhattan, das 8 às 17 horas, no horário local, ou seja, uma hora atrás do Brasil.

Fora do País, só é possível votar para presidente e vice-presidente.Para atender a expectativa de uma maior demanda de eleitores, a infraestrutura da votação em Nova York foi ampliada. Serão disponibilizadas 39 urnas, quatro a mais do que nas eleições de 2018.

Procedimento de carga e lacração das urnas eletrônicas Foto: Alejandro Zambrana/TSE

”Estamos trabalhando para receber os 28 mil eleitores da melhor maneira possível para que a votação seja fácil e segura”, afirma o Cônsul-Geral Adjunto do Brasil em Nova York, Fernando Sena.

De acordo com ele, a quantidade de urnas é definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considera um equipamento a cada cerca de 800 eleitores. Não há máquinas para substituição. Caso alguma apresente problema, será adotada votação em urna de lona e cédula de papel. Isso porque cada equipamento é preparado para um grupo específico de eleitores e, por isso, não há como disponibilizar máquinas adicionais.

A votação em Nova York deve envolver o trabalho de cerca de 200 pessoas, sendo 156 mesários e mais de 40 voluntários que vão apoiar o pleito. Uma das estratégias do consulado brasileiro para agilizar o processo, cuja demanda pode ser maior este ano, é fazer um fast track, método utilizado para diminuir filas, com atendimento prévio aos eleitores já na entrada da zona eleitoral.

Para votar no exterior, é preciso apenas um documento brasileiro com foto, que pode ser digital, incluindo o e-Título. Indocumentados, ou seja, aqueles que não possuem visto norte-americano, também podem votar normalmente desde que tenham transferido seu domicílio eleitoral para Nova York, processo que para as eleições de 2022 se encerrou em maio último.