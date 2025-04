Quatro cidades elegeram novos prefeitos neste domingo; veja quais

Enquanto Jair Bolsonaro (PL) discursava na Avenida Paulista pela anistia aos condenados por golpismo no 8 de Janeiro, a cidade onde o ex-presidente passou sua adolescência elegeu um novo prefeito. Bolsonaro nasceu em Glicério, no interior de São Paulo, e foi registrado na cidade de Campinas. Durante a infância, morou em cidades como Jundiaí e Sete Barras. Aos dez anos, mudou-se com a família para Eldorado.

A eleição suplementar foi necessária em razão da cassação do registro de Elói Fouquet, do PSDB, por improbidade administrativa. O eleito foi Noel Castelo, do Solidariedade, que havia se elegido vereador na eleição de 2024. Com 41,8% dos votos válidos, Castelo derrotou os adversários Doutor Galindo (PSD) e Doutora Débora (PT), que registraram 37,8% e 20,2% dos votos válidos, respectivamente. Ambos haviam tentado se eleger à prefeitura no ano passado.