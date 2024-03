Queixa-crime de Bolsonaro contra hacker da Lava Jato por calúnia é aceita pela Justiça

Em seu depoimento, em agosto de 2023, o hacker disse que Bolsonaro teria revelado a existência de um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e pedido que a autoria do crime fosse assumida por ele. “Nesse grampo teriam conversas comprometedoras do ministro e ele (Bolsonaro) precisava que eu assumisse esse grampo”, depôs Delgatti.

A defesa de Bolsonaro negou a alegação do hacker e disse que “nunca, jamais houve grampo nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do presidente”. Ainda, afirma na queixa que o hacker atribuiu a Bolsonaro “fatos determinados e específicos — manifestamente mentirosos — definidos como crime, lesionando a sua honra objetiva perante inúmeras pessoas” e que, devido a sua divulgação por meio da imprensa, foram altamente propagados.