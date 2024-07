‘Quem acha todo político ladrão, entre na política’, diz Lula a estudantes

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a uma plateia de estudantes nesta terça-feira,23, que eles devem entrar na política quando estiverem achando que “todo mundo é ladrão”. Ele deu a declaração em cerimônia de comemoração dos 10 anos do campus Lagoa do Sino, da UFSCar. A unidade fica na cidade de Buri, no interior de São Paulo.

O presidente Lula sugeriu que estudantes entrem na política Foto: Ricardo Stuckert/Presidencia da Republica