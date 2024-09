Quem é Adriana Accorsi? Candidata a prefeita de Goiânia responde a perguntas sobre ela no Google

“Sou uma delega de polícia de carreira há quase 25 anos. Moro em Goiânia desde os dois anos de idade. Adoro política. Adoro o meu trabalho. Sou mãe e quero muito e sonho em ser prefeita de Goiânia”, disse ao Estadão.

Accorsi comentou sobre esses e outros fatos da sua trajetória política no Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão em parceria com o Google que apresenta as maiores dúvidas dos cidadãos das maiores capitais brasileiras aos seus principais candidatos.