Quem é Douglas Viegas, deputado que assumiu mandato nesta semana e se denomina como ‘Ninja’

Às vésperas do encerramento do ano legislativo, a Câmara dos Deputados tem um novo membro em exercício. O influenciador digital Douglas Viegas (União-SP) tomou posse nesta quarta-feira, 20, e exercerá o mandato enquanto o titular Felipe Becari (União-SP) estiver à frente da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo.

Douglas Viegas (União-SP), suplente em exercício na Câmara dos Deputados Foto: Reprodução/Instagram de @douglasviegas

Viegas tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e 500 mil inscritos em seu canal no YouTube, o ‘Nunca Mexa’. Em outras mídias sociais, ele se apresenta como ‘Poderosíssimo Ninja’. Além de conteúdo sobre basquete, Douglas é palestrante e produz vídeos motivacionais. Com mais de 75 mil votos, ele constava na suplência do partido em São Paulo. Apesar da força nas redes, ele ainda não declarou aos seus seguidores que está em exercício do mandato.

Conteúdo de basquete e motivacional

A produção de conteúdo sobre basquete não vem à toa: Viegas chegou a jogar profissionalmente por São Bernardo, Joinville, Barueri e Palmeiras. Também foi diretor executivo da Associação dos Atletas Profissionais de Basquetebol do Brasil (AAPB).

Além de vídeos sobre o esporte, Douglas produziu um podcast de motivação denominado “Faculdade do Poderosíssimo Ninja”. Os episódios, denominados de “aulas”, ensinavam os ouvintes a “deixarem de ser otários”. Douglas atua também como palestrante motivacional.

Participação em eleições anteriores

Douglas de Paulo Viegas se candidatou a deputado federal por São Paulo em 2022, obtendo 76.149 votos e constando como suplente do União Brasil.

Em 2020, pelo DEM (antigo nome do União Brasil, antes da fusão com o PSL), havia tentado a Câmara Municipal de São Paulo, conquistando 12.426 votos. Estava como suplente, mas não chegou a assumir como vereador desde então.

Entenda a suplência e o sistema proporcional

Na eleição proporcional, como é o caso para o cargo de deputado federal, os votos são contabilizados de modo a dividir o número de cadeiras em disputa entre os partidos. Nesse modelo de votação, é gerada uma relação de suplentes para cada bancada partidária. Quando o deputado de determinado partido perde o mandato, em caso de cassação, ou se licencia para concorrer numa eleição ou assumir uma pasta executiva - um ministério ou secretaria, por exemplo -, o suplente daquela bancada é convocado a assumir.

Até a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, que reformou o sistema eleitoral, a relação de suplentes era obtida com todos os candidatos da coligação, misturando partidos distintos na relação de titulares e “reservas” e distorcendo a representação das urnas. A partir da eleição de 2020, a proporcionalidade passou a ser aplicada apenas às votações e bancadas de cada partido. É por isso que Becari, ao se licenciar, só poderia ser substituído por um suplente do União de São Paulo, e não por outro representante de uma das siglas na coligação.

Quem é Felipe Becari, titular licenciado

Em 2022, Felipe Becari foi eleito deputado federal pelo União com 178.771 votos. Antes disso, havia sido vereador de São Paulo, sendo o quarto mais votado para o cargo em 2020, com 98.717 votos na primeira eleição que disputou. Até julho deste ano, Becari era noivo da atriz e ex-BBB Carla Diaz.

Felipe Becari, deputado federal licenciado para assumir secretaria na cidade de São Paulo Foto: Renato Araújo/Câmara

A principal bandeira de seu mandato vinha sendo a defesa dos direitos dos animais e, assim como “Ninja”, também está ligado ao universo dos esportes: além da formação em Direito, é graduado em Educação Física. Ele se licencia para substituir Carlos Augusto Manoel Viana na pasta de Esportes e Lazer da capital paulista. A licença não deve ser confundida com renúncia: se deixar a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Becari pode voltar à Brasília.