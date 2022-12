Quem é Flávio Dino, nome mais cotado para ministro da Justiça do governo Lula

Senador eleito no Maranhão com mais de 2,1 milhões de votos, o ex-governador Flávio Dino (PSB) é o nome mais cotado para assumir o ministério da Justiça no terceiro mantado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Anos 54 anos, Dino tem experiência de atuação nos três Poderes da República: Legislativo, Executivo e Judiciário.

Após se formar como bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Dino começou a atuar como juiz federal após ser aprovado em primeiro lugar. Ele permaneceu por 12 anos, no Maranhão. Entre 2002 e 2022, foi presidente da Associação Nacional de Juízes Federais (Ajufe) e, posteriormente, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Dino deixou a Justiça em 2006, quando ingressou na vida política.

O ex-governador do Maranhão Flávio Dino é o nome mais cotado para ministro da Justiça do governo Lula. Foto: Werther Santana/Estadão

Filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Dino foi deputado federal pelo Maranhão entre 2007 e 2010. Sua primeira tentativa de ingresso no Executivo foi nas eleições de 2008, quando se candidatou à prefeitura de São Luís, perdendo no segundo turno para o ex-governador João Castelo.

Entre os anos de 2011 e 2014, Flávio Dino atuou como presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), durante o primeiro governo Dilma Rousseff (PT).

Dino foi eleito em 2014 como governador do Maranhão no primeiro turno com 63% dos votos válidos. Sua vitória foi simbólica em dois pontos no Estado. Ele foi o primeiro governador eleito que não foi apoiado pelo partido do governo da época e, além disso, representou uma quebra da hegemonia de José Sarney (MDB) ao fazer com que, pela segunda vez, um candidato aliado do ex-presidente não vencesse. Dino foi também o primeiro membro do PCdoB a governar um Estado do País após a cisão do partido com o PCB em 1962.

Após quatro anos, em 2018, Dino foi reeleito governador, também no primeiro turno, com 59% dos votos válidos. Nessa eleição, filiado ao PSB, foi eleito senador por Maranhão.

Dino foi filiado ao PT por 7 anos, entre 1987 e 1994, mas não ocupou nenhum cargo político na época. O ex-governador, em 1989, atuou como um dos coordenadores da ala juvenil da campanha de Lula à presidência.

Além de Dino, outros cinco nomes são cotados para a liderança da pasta, sendo eles: o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski; o Coordenador geral do Grupo Prerrogativas e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Marco Aurélio Carvalho; o advogado e professor Silvio Almeida; o também advogado e professor Pierpaolo Bottini e o advogado Sérgio Renault.