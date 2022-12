Quem é Jorge Messias, advogado geral da União do novo governo Lula

O procurador da Fazenda Nacional, Jorge Rodrigo Araújo Messias, conhecido como “Bessias”, foi escolhido para comandar a Advocacia Geral da União (AGU) no novo governo Lula. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão de origem de Messias, faz parte da estrutura da AGU. Com isso, Messias sucederá Bruno Bianco, ex-secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, indicado ao cargo pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Messias é servidor de carreira. Ele ingressou no serviço público em 2022, após ser aprovado em um concurso para o cargo de técnico bancário na Caixa Econômica Federal. De Pernambucano, é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE). Também faz parte do Grupo de Pesquisa de Instrumentos e Tecnologias de Gestão da Universidade de Brasília (UNB), onde é professor colaborador.

Messias ficou conhecido em março de 2016. O então juiz federal Sérgio Moro, encarregado de julgar os casos relativos à operação Lava Jato, tornou público um grampo telefônico de uma conversa entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff (PT), que estava com uma gripe muito severa. Em um dos trechos do áudio, ela disse ao agora presidente eleito: “Seguinte: eu ‘tô’ mandando o ‘Bessias’ junto com o papel, pra gente ter ele. E só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?”.

Jorge Messias, futuro advogado geral da União no novo governo Lula. Foto: Evaristo Sá/AFP

Por causa desse episódio, a Casa Civil decidiu manter em segredo todos os e-mails que Messias recebeu e enviou nos dias que antecederam a tentativa de fazer com que Lula virasse ministro do governo Dilma. Assim, solicitou que as mensagens não possam ser divulgadas por 100 anos. O nome de Messias para o cargo já estava definido há cerca de dez dias. Reportagem publicada pelo Estado em 13 de dezembro também revelou o nome do novo chefe da Controladoria Geral da União (CGU). Trata-se do advogado Vinicius Marques de Carvalho.