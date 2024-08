Quem é o candidato de SP preferido por eleitores de Bolsonaro, Lula e Tarcísio, segundo Datafolha

De acordo com os números, com o PT formando chapa com Boulos, 41% dos eleitores de Lula dizem pretender votar no psolista, 23 pontos porcentuais à frente do segundo que mais leva apoio dos eleitores do presidente, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 18%. Em terceiro lugar figura o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 12%.

Já a intenção de voto dos eleitores de Bolsonaro fica dividida. São 38% de quem votou no ex-presidente apoiando o atual prefeito, e 29% os que hoje votariam no empresário e ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Os números são da pesquisa do Datafolha divulgados nesta terça-feira, 12, que considera a margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos como um todo, mas que no caso de Bolsonaro é de 6 pontos (já que o universo pesquisado é menor) – o que faz Nunes e Marçal estarem tecnicamente empatados. Novamente em terceiro, Datena fica com 13% de apoio dos eleitores de Bolsonaro.