Quem é Vera Magalhães, a jornalista atacada pelo deputado bolsonarista Douglas Garcia

A jornalista Vera Magalhães voltou a sofrer ataques na noite de terça-feira, 13, durante o debate entre candidatos ao governo de São Paulo. Desta vez, o deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos) foi o autor das ofensas.

No debate entre os candidatos à Presidência, a jornalista havia sido atacada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Vera Magalhães é jornalista desde 1995, formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Atualmente apresenta o programa Roda Viva, da TV Cultura, é colunista do jornal O Globo e comentarista na rádio CBN. Escreveu para o Estadão e foi editora do site de análise política BR Político, do Grupo Estado.

Douglas Garcia hostiliza Vera Magalhães após debate dos candidatos ao governo de São Paulo

Ao longo da carreira, a jornalista passou por veículos de imprensa como Veja, Folha de S.Paulo e Rádio Jovem Pan e recebeu vários prêmios, entre eles o Troféu Mulher Imprensa. Atualmente, é considerada uma das mais importantes comentaristas e palestrantes de política e economia do Brasil.

O ataque

Ao término do debate da noite de terça, Vera foi abordada por Douglas Garcia, que começou a ofender e andar em direção à jornalista, dizendo dizendo que ela é uma “vergonha para o jornalismo brasileiro”. A mesma frase foi utilizada por Bolsonaro para responder a uma pergunta da jornalista no debate presidencial da TV Bandeirantes.

“É assim que essas pessoas tratam a impresa”, tuitou Vera junto com um vídeo do ataque.

Este senhor é deputado estadual bolsonarista em SP. Se chama Douglas Garcia. Veio me xingar, me agredir, enquanto eu estava sentada no debate. É assim que essas pessoas trAtam a imprensa pic.twitter.com/bIAmzhTnWO — Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 14, 2022

O deputado estadual disse que “não se arrepende”. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar disse que registrou um boletim de ocorrência por “calúnia” contra a jornalista e afirmou que “não houve agressão”. “Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz hoje. Se é para pedir desculpas para alguém não é para jornalista nenhum. Vou pedir desculpa para o Tarcísio (de Freitas, candidato do Republicanos).”

Douglas publicou uma foto antes do debate questionando se Vera estaria no local, mostrando que ele planejou a abordagem.

Essa não foi a primeira vez que o deputado atacou Vera. Ainda neste ano, ao lado do pastor Silas Malafaia, acusou a jornalista de receber R$ 500 mil por ano da fundação ao qual pertence a TV Cultura para atacar o presidente Bolsonaro. No entanto, como mostrou o Estadão Verifica, Vera tem contrato vigente desde 2019 com a Fundação Padre Anchieta (FPA) e o pagamento mensal da jornalista é de R$ 22 mil, o que significa um valor anual de R$ 264 mil, pouco mais da metade do valor citado pelo pastor.