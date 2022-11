Quem ganhou as eleições 2022? Consulte os vencedores para cada cargo

Publicidade

Neste ano, a população foi às urnas escolher seus representantes para os cargos de deputado estadual, federal e distrital, senador, governador e presidente da República. O pleito ocorreu em dois turnos, nos dias 2 de outubro e 30 de outubro. O petista Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para a Presidência e vai tomar posse para o seu terceiro mandato em 1º janeiro de 2023. Ele derrotou o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia também Ministros do governo Lula: Veja os mais cotados para cada cargo

O País elegeu 27 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais, além de governadores para todos os Estados e o Distrito Federal. Foram 15 governadores eleitos no primeiro turno e 12 no segundo. Do total, 18 já tinham mandato e foram reeleitos.

População foi às urnas escolher representantes para o Congresso Nacional e os Executivos estaduais e federal. Foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil

Veja nesta lista todos os eleitos para o Senado.

Veja nesta lista todos os deputados federais eleitos.

Veja nesta página todos os eleitos para deputado estadual; selecione o Estado desejado no menu do canto superior direito.

Continua após a publicidade

Veja nesta lista todos os eleitos para deputado distrital.

Veja nesta lista todos os governadores eleitos.

Ainda é possível consultar qual o porcentual de votos válidos recebidos por cada candidato à Presidência no primeiro e no segundo turno.