Quem é Gustavo Gayer, deputado que falou de ‘trisal’ entre Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre

A declaração motivou um pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara, mas a proposta não chegou a ser votada pelo colegiado. Em novembro de 2024, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Gayer ao STF por injúria e racismo. Se uma eventual pena for superior a quatro anos de prisão, os procuradores pedem a cassação do mandato de Gayer. O caso está sob relatoria da ministra Cármen Lúcia.

Investigação por desvio de dinheiro público

Gustavo Gayer é investigado pela Polícia Federal por suposto desvio de dinheiro público com recursos da cota parlamentar. De acordo com as investigações, o deputado federal mantinha uma escola de inglês e uma loja de camisetas e acessórios em um espaço que deveria ser um escritório político. O aluguel do local, de R$ 6,5 mil mensais, era pago com dinheiro público, proveniente da Câmara dos Deputados. Segundo a PF, Gayer pagava assessores para desempenharem funções alheias ao mandato parlamentar, prestando serviços para seus negócios privados.