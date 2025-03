Quem é Maria Elizabeth Rocha, 1ª presidente mulher do STM

“Sou feminista e me orgulho de ser mulher”, afirmou Maria Elizabeth no discurso de posse, recheado de críticas à falta de representatividade feminina nos espaços de poder. A nova presidente da Corte militar disse ainda que sua gestão será baseada em três pilares: transparência, “reconhecimento identitário” e defesa do Estado Democrático de Direito.

Escolhida para presidir o STM até 2027, ela é uma entre os cinco representantes civis na Corte militar. Entre os outros dez, que são militares, quatro são do Exército, três da Marinha e três da Aeronáutica. Embora não tenha carreira militar, a advogada mineira é casada com o general da reserva Romeu Costa Ribeiro Bastos.