Quem são as mulheres mais cotadas para o ministério do governo Lula

A equipe do terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem, até o momento, apenas uma mulher nomeada: a cantora Margareth Menezes. A artista disse nesta terça-feira, 13, que “aceitou a missão” dada pelo petista para comandar o Ministério da Cultura a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

Além de Margareth, algumas outras mulheres são cotadas para assumir pastas estratégicas no governo, como a senadora Simone Tebet (MDB), a ex-ministra Marina Silva (Rede) e a cientista social Nísia Trindade.

Confira a lista de mulheres cotadas:

Gleisi Hoffmann

Presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann é uma dos nomes cotados para o Ministério do Planejamento. A parlamentar tem experiência na liderança de pasta ministerial: foi ministra-chefe da Casa Civil no governo Dilma entre os anos de 2011 e 2014. Gleisi já presidiu também a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal em 2016 e, no mesmo ano, foi eleita como vice-presidente da comissão de assuntos econômicos do Parlamento do Mercosul.

Na equipe de transição, Gleisi integra a coordenação geral dos grupos ao lado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

Sônia Guajajara

Líder indígena e política, Sônia Guajajara (PSOL) é uma das mulheres cotadas para assumir a liderança do Ministério dos Povos Originários, promessa de governo do presidente eleito Lula. Sônia foi candidata a vice-presidente na chapa do PSOL nas eleições de 2018 e eleita deputada federal por São Paulo em 2022, com mais de 156 mil votos. Na equipe de transição, ela integra a coordenação do GT de Povos originários.

Célia Xakriabpa

O nome de Célia Xakriabpa também é cotado para o Ministério dos Povos Originários. Líder indígena e política, ela foi eleita deputada federal por Minas Gerais nas eleições de 2022 pelo PSOL com 101 mil votos. Na equipe de transição, Célia integra a coordenação do GT de Povos originários.

Simone Tebet

O nome da senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul Simone Tebet é cotado para três possíveis pastas: Ministério da Agricultura, Ministério da Educação e Ministério da Cidadania/Desenvolvimento Social. A parlamentar foi a terceira colocada no primeiro turno da eleição presidencial e passou a integrar a equipe de campanha do presidente eleito Lula durante o segundo turno. Peça fundamental no grupo petista, Tebet tem atuado ativamente em articulações no Congresso Nacional, como nas discussões da PEC da Transição. Na equipe de transição, ela integra a coordenação do GT de Desenvolvimento Social.

Izolda Cela

Professora e política, Izolda Cela é uma das mulheres cotadas para liderar a pasta ministerial da Educação. Atualmente, é governadora do Ceará após a renúncia de Camilo Santana e foi secretária de Educação do Estado do Ceará. Durante as eleições, Izolda rompeu laços com Ciro Gomes para apoiar a candidatura do presidente eleito Lula.

Eliziane Gama

Cotada para o Ministério da Cidadania/Desenvolvimento Social, Eliziane Gama é senadora pelo Estado do Maranhão pelo Cidadania. Durante a CPI da Covid no Senado Federal, a parlamentar teve atuação ativa e de destaque compondo a bancada feminina. Nas eleições, também auxiliou na interlocução de Lula com os eleitores evangélicos. Na equipe de transição, Eliziane integra a coordenação do Conselho Político.

Tereza Campello

Economista, Tereza Campello também é cotada para o Ministério da Cidadania/Desenvolvimento Social. Durante o governo Dilma, atuou como ministra-chefe da pasta de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2011 - 2016). Na equipe de transição, Tereza integra a coordenação do GT de Desenvolvimento Social.

Marina Silva

Historiadora, ambientalista e política, Marina Silva é uma das cotadas para assumir o Ministério do Meio Ambiente, cargo que já ocupou entre os anos de 2003 e 2008. Foi eleita deputada federal pela Rede em São Paulo no último pleito, com 237 mil votos. Questionada sobre a indicação, desconversou sobre ser indicada ao cargo. Ela também é cotada para as Relações Exteriores. Na equipe de transição, Marina integra a coordenação do GT de Meio Ambiente.

Nísia Trindade

Cientista social e socióloga, Nísia Trindade é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Saúde. Em janeiro de 2017, Nísia assumiu a presidência da Fiocruz, após ser a mais votada na eleição interna do órgão. Na equipe de transição, ela integra a coordenação do GT de Saúde.

Ludhmila Hajjar

Cardiologista e professora, Ludhmila Hajjar é outra cotada para assumir o Ministério da Saúde. Ludhmila recebeu destaque durante o governo Bolsonaro após recusar o convite para compor o Ministério da Saúde no lugar de Eduardo Pazuello. Na equipe de transição, ela integra a coordenação do GT de Saúde.

Marta Suplicy

Psicóloga e política, Marta Suplicy é cotada para assumir o Ministério do Turismo. Com um extenso histórico de atuação política, Marta já foi deputada federal por São Paulo (1995-1999), ministra do Turismo do governo Lula (2007-2008), ministra da Cultura no governo Dilma (2012-2014), prefeita de São Paulo (2001-2005) e senadora (2011-2019). Atualmente, é secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e filiada ao MDB. Na equipe de transição, ela integra a coordenação do GT de Turismo.