Quem são os deputados já confirmados na posse de Trump? Veja

A lista contém deputados de legendas que integram o governo Lula. Dos cinco partidos que terão representantes comparecendo ao evento, três têm ministérios. O União Brasil está à frente do Turismo, com Celso Sabino; Comunicações, com Juscelino Filho, e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes.

O PP também está na base do governo com a pasta dos Esportes, sob o comando de André Fufuca. Silvio Costa Filho, do Republicanos, é ministro dos Portos e Aeroportos.