Quem são os servidores do STJ alvos de operação da PF contra venda de sentenças? Veja

Dos três servidores do STJ alvos de busca e apreensão, um deles, Márcio José Toledo Pinto, já se encontra afastado de suas funções na Corte em razão de um processo administrativo. Antes, Toledo Pinto atuou como assessor nos gabinetes das ministras Maria Isabel Gallotti e Fátima Nancy Andrighi.

Os outros servidores que foram alvo da PF exercem as funções de chefia de gabinete. Daimler Alberto de Campos chefia o gabinete de Isabel Gallotti, e Rodrigo Andrade gerencia o do ministro Og Fernandes.

As diligências desta terça-feira são desdobramentos da Operação Ultima Ratio, deflagrada no mês passado para apurar vendas de sentenças no Mato Grosso do Sul. Agora, a corporação investiga a possível venda de decisões judiciais em Mato Grosso.