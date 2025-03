Quem vai e quem não vai ao ato em Copacabana organizado por Bolsonaro? Veja lista

RIO – O ato em prol da anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro em Copacabana e contra o governo Lula neste domingo, 16, reunirá o núcleo duro do bolsonarismo e aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Organizada pelo pastor Silas Malafaia, a manifestação contará com deputados e senadores do PL, além de três governadores: Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Cláudio Castro (PL), do Rio, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina.

PUBLICIDADE O ato ocorre às vésperas da análise do recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro por tramar um golpe de Estado. O julgamento foi marcado para o dia 25 de março. Diferentemente do contexto político das manifestações de 7 de Setembro de 2022 no bicentenário da Independência do Brasil no Rio, em que Bolsonaro era visto como um impulsionador de capital político às vésperas da eleição, desta vez, a pauta da anistia para os condenados pelos ataques antidemocráticos mobiliza apenas os aliados de Bolsonaro que defendem uma candidatura do ex-chefe do Executivo em 2026.

O ex-presidente deve dividir o palco de um trio elétrico com o pastor Silas Malafaia, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Altineu Côrtes (PL-RJ) e Gustavo Gayer (PL-GO), além dos três governadores.

Ao Estadão, Malafaia confirmou que os discursos no ato ficarão a cargo de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira. Já a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não comparecerá ao ato devido a um procedimento estético realizado na última semana. Segundo a assessoria, ela ainda segue com restrições médicas e foi aconselhada a não participar para evitar riscos à recuperação.

A eleição do novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reacendeu a discussão sobre a possibilidade de análise do projeto de lei encabeçado pela oposição ao governo Lula para anistiar os condenados pelo 8 de Janeiro.

Especialistas ouvidos pelo Estadão, no entanto, entendem que a possibilidade de anistia a condenados por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito deverá ser avaliada pelos ministros do STF, caso o projeto seja aprovado no Congresso. A maioria dos ministros entende que há uma “limitação constitucional implícita” para a concessão de perdões a crimes atentatórios ao Estado Democrático, o que, na prática, reduz as chances da anistia para os envolvidos no 8 de Janeiro.

Tarcísio, Castro e Valdemar ao lado de Bolsonaro

Bolsonaro se reuniu com Tarcísio de Freitas nesta terça-feira, 11, no Salão Motopeças. Questionado se iria ao evento na praia de Copacabana, Tarcísio confirmou com um gesto de “joia” com as mãos.

Inelegível e alvo de denúncia por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente afirmou no encontro que, “por enquanto, é candidato a presidente” em 2026. Aliados de Bolsonaro e representantes da direita veem Tarcísio como um dos nomes fortes do campo ideológico para a disputa da Presidência no ano que vem. O núcleo duro do bolsonarismo, no entanto, mantém a narrativa de que o ex-chefe do Executivo será candidato.

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, também estará ao lado de Bolsonaro no domingo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou nesta terça-feira, 11, a medida cautelar que impedia o ex-presidente e Valdemar de manterem contato para não obstruir a investigação sobre o plano de golpe. A restrição estava em vigor desde fevereiro de 2024.

O anfitrião do Estado, Cláudio Castro, confirmou que irá ao ato na orla de Copacabana. Eleito sob as bênçãos de Bolsonaro, o governador do Rio sempre manifesta “gratidão” ao ex-chefe do Executivo em agendas e encontros públicos com o clã da zona oeste do Rio.

O ex-presidente Jair Bolsonaro se encontra pela primeira vez em público com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, após o ministro Alexandre de Moraes derrubar medidas cautelares que impediam comunicação entre os dois. Foto: WILTON JUNIOR

Caiado se movimenta para 2026 em meio à ausência de governadores da direita em ato

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou nesta quinta-feira, 13, que não comparecerá à manifestação em Copacabana. Desde as eleições municipais do ano passado, Caiado busca se colocar como uma alternativa de direita ao bolsonarismo, disputando o espólio de Bolsonaro.

PUBLICIDADE “No domingo, estarei mobilizando colegas de outros Estados. A partir de agora, viajarei mais, pois o único problema identificado nas pesquisas é que sou pouco conhecido”, disse em referência às eleições de 2026. Assim como Caiado, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, não vão participar do ato. Eles também são apontados como possíveis herdeiros do eleitorado de direita para 2026. Outro fator que pode explicar a ausência do trio é que, diferentemente de Tarcísio, que saiu publicamente em defesa do ex-presidente após a denúncia da PGR no inquérito do golpe, Zema, Ratinho e Caiado optaram pelo silêncio, reforçando um movimento de distanciamento que pode redefinir o equilíbrio de forças na direita. Por outro lado, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, confirmou presença na manifestação, reforçando o grupo de governadores que estarão ao lado de Bolsonaro no ato em Copacabana. Já o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), afirmou por meio de sua assessoria que “existe uma possibilidade” de comparecer, mas ainda não confirmou participação.

