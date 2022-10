Racismo em 2023; leia análise

Publicidade

Em 2023, quando o País acordar de uma das mais tencionadas e conturbadas eleições da história e debruçar sobre a objetividade do real, necessariamente, terá de revisitar os novos e velhos dilemas e seus crônicos desafios. Um deles e dos mais latentes continuará sendo o racismo, que, pela sua sensibilidade e urgência, exigirá atenção dedicada e, se possível, tratamento de choque.

Assim, para o novo que se será inaugurado, a ação mais importante é a manutenção do enfrentamento e combate sem trégua ao racismo e à discriminação racial e a promoção de ações e medidas afirmativas por parte do Estado e da sociedade. Desta forma, segue como emergência a implementação de uma educação antirracista que conscientize escolas, educadores e alunos e promova de forma irretorquível a história do negro e da África através de formação de professores e gestores e disponibilização de material e obras didáticas.

Com o mesmo objetivo, o Estado deve implantar cláusula antirracista nos contratos públicos, impedindo a participação dos concorrentes que pratiquem discriminação direta ou indireta, deve da mesma forma estimular os concorrentes que valorizem e apresentam ações, metas e resultados que promova a inclusão dos negos no mercado de trabalho, bem como privilegiar compra pública desse grupo de empreendedores.

O Estado deve garantir que a propaganda e a publicidade pública contemplem os mesmos fundamentos e, principalmente, a democratização, a pluralidade, a diversidade histórica, cultural racial. Quem mais prestigiar a inclusão e a diversidade mais será prestigiado.

O Estado não poderá e não deverá abrir mão de manter e ampliar as cotas para negros nas universidades e expandir por pelo menos mais 20 anos, aos menos, a lei de cotas nos cargos do serviço público. Por fim, deverá coordenar e conduzir esforço junto ao ambiente corporativo e empresarial privado com a finalidade de sensibilizar, compromissar e integrar todos seus atores no esforço de extirpar vieses raciais e juntarem-se todos num verdadeiro esforço civilizatório de enfretamento e combate ao racismo, na igualização de oportunidades raciais e valorização da dignidade da pessoa humana.

*É reitor da Universidade Zumbi dos Palmares