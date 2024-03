Rádio Eldorado estreia coluna com Rede Nossa SP para debater soluções para cidades em ano eleitoral

A rádio Eldorado (FM 107,3 SP) inicia nesta quinta-feira, 7, uma parceria com a Rede Nossa São Paulo para debater problemas e soluções para São Paulo e outras cidades brasileiras. O tema ganha relevância em ano eleitoral, mas a discussão será focada em propostas e não entrará em temas partidários. A coluna irá ao ar quinzenalmente, às 8h.

Cada coluna tratará de um tema específico, começando por políticas para as mulheres. A Rede Nossa São Paulo realizou uma pesquisa sobre indicadores como assédio e violência contra as mulheres e a divisão de tarefas domésticas na capital paulista, entre outras estatísticas. Coordenador-geral da entidade, Jorge Abrahão afirma que 85% dos brasileiros vivem nas cidades e, por isso, elas são importantes agentes de transformação e melhoria na qualidade de vida da população. "A nossa expectativa é que a gente consiga trazer temas que são os desafios que as cidades têm de forma geral. Considerando que estamos em ano eleitoral, vamos qualificar o debate ao trazer dados para discutir determinados assuntos", disse ele.

Jorge Abrahão é o coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, parceira da rádio Eldorado na coluna Foto: Fernando Martins / Rede Nossa São Paulo

A coluna não se limitará a debater apenas os problemas de São Paulo, mas também os de outras cidades. Embora tenha surgido com foco na capital paulista, a organização expandiu sua atuação e realiza estudos que abrangem outros municípios.

“Queremos discutir o desenvolvimento das cidades, mas no sentido de política pública com ‘P’ maiúsculo”, afirma Emanuel Bomfim, diretor de Jornalismo da rádio Eldorado. “Sem discutir política partidária e cenários eleitorais, mas debater uma agenda concreta do que um candidato poderia pensar [como propostas]”, acrescentou.

A Rede Nossa São Paulo é uma organização da sociedade civil fundada em 2007 e atua de forma apartidária para combater a desigualdade, promover os direitos humanos, estimular a participação social e a transparência no poder público. Entre as iniciativas da entidade estão o Mapa da Desigualdade, estudo que mede indicadores sociais nos 96 distritos de São Paulo, o Observatório da Primeira Infância e a lei que tornou obrigatória a criação de um Programa de Metas a cada início de gestão na prefeitura da capital paulista.