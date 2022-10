Rafael Fonteles, do PT, é eleito governador do Piauí

Atualizado às 21:42:01

Rafael Fonteles, do PT, foi eleito governador do Piauí no primeiro turno, com 1.060.607 dos votos válidos, o equivalente a 56,92%. Em segundo lugar, Silvio Mendes, do União Brasil, conquistou 41,84% do eleitorado (779.622 votos).

Na sequência, ficou a candidata Gessy Lima, do PSC, com 0,70% (13.103). Sua candidatura, no entanto, estava sob judice.

Até a publicação desta reportagem, 95,93% das urnas haviam sido contabilizadas.

Natural de Teresina, Rafael Fonteles, 37 anos, é filho de Nazareno Fonteles, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Piauí. Formou-se em Matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e é mestre em Economia. Foi secretário da Fazenda durante a gestão de Wellington Dias, também do PT, que deixou o cargo no início deste ano para disputar uma cadeira no Senado.

Votos dos candidatos a governador do Piauí

1º Rafael Fonteles (PT): 56,92% (1.060.607 votos)

2º Silvio Mendes (União Brasil): 41,84% (779.622 votos)

3º Gessy Lima (PSC): 0,70% (13.103 votos) - Anulado sub judice

4º Madalena Nunes (PSOL): 0,25% (4.691 votos)

