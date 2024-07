Randolfe se filia ao PT e assina ficha ao lado de Lula e Janja

BRASÍLIA – O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (AP), assinou nesta quinta-feira, 18, sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT). Randolfe retorna ao partido ao qual foi filiado de 1990 a 2005. A ficha de filiação foi assinada ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Lula e Randolfe Rodrigues mostram ficha de filiação do senador ao PT Foto: Ricardo Stuckert/PR

A volta do senador ao PT era aguardada desde o ano passado, quando Randolfe se desfiliou da Rede Sustentabilidade, partido onde esteve de 2015 a 2023. Antes, foi filiado ao PSOL de 2005 a 2015. Também compareceram ao ato de filiação, realizado no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Com a confirmação da filiação de Randolfe ao PT, os três líderes do governo agora são petistas. Os outros são Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara dos Deputados.

Senador Randolfe Rodrigues se filia ao PT ao lado de Lula, Janja, Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann Foto: Ricardo Stuckert/PR

No X (antigo Twitter), Randolfe disse que voltou ao PT porque, no partido, com Lula, que entendeu “que é possível construir um País mais justo”. “Voltei porque entendi que não posso esquecer de onde vim. Que aqui sou instrumento da mudança que quero para o Brasil e para o Amapá.”