Filha de deputado do PL é morta a tiros em Mato Grosso

BRASÍLIA – A empresária Raquel Cattani, filha do deputado estadual de Mato Grosso Gilberto Cattani (PL), foi morta a tiros no interior do Estado nesta sexta-feira, 19. O crime ocorreu em Nova Mutum, que fica a 240 quilômetros da capital Cuiabá. A Polícia Civil mato-grossense trabalha com a hipótese de feminicídio.

Empresária Raquel Cattani, filha do deputado estadual de Mato Grosso Gilberto Cattani (PL), morta a tiros nesta sexta-feira, 19 Foto: @raquel_cattani via Facebook

PUBLICIDADE A empresária tinha 26 anos e trabalhava no setor de queijos artesanais. Ela deixa dois filhos. De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, o corpo dela foi encontrado na localidade de Pontal do Marape, onde vive a família Cattani, e tinha marcas de tiros. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de Raquel. A Polícia Civil está ouvindo Romero Xavier. Os dois estavam em processo de separação. Ele não é tratado, por ora, como suspeito de ter cometido o crime, informou a corporação.

Em nota, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT) informou que pediu ao governo do Estado a adoção de medidas necessárias para a elucidação da morte da empresária. O presidente da Casa, Eduardo Botelho (União), foi até Nova Mutum para acompanhar a família da empresária.

“Que Deus console e acalme o coração dos pais, filhos e amigos de Raquel. A Assembleia Legislativa não medirá esforços para que todas as medidas necessárias sejam agilizadas”, disse Botelho.

Gilberto Cattani está na segunda legislatura de deputado estadual. Em 2021, ele assumiu uma cadeira como suplente, após a morte do titular. Em 2022, ele foi o sexto deputado mais votado do Estado, com 44.705 votos. O Estadão entrou em contato com o gabinete do parlamentar, mas não obteve retorno.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), determinou que as forças de segurança do Estado atuem, de imediato, para desvendar a autoria do crime.

“Recebemos a notícia da morte da filha do nosso amigo Cattani e imediatamente determinei que nossas forças de segurança atuem para esclarecer o que ocorreu. Uma morte chocante, ainda mais para um pai. Eu e Virginia (primeira-dama de Mato Grosso) estamos em oração para que Deus possa dar forças e conforto ao deputado e toda sua família”, afirmou Mendes.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), eleito para o Senado por Mato Grosso, lamentou, nas redes sociais, a morte de Raquel. O ministro citou uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgada em março deste ano, que mostrou que o Estado possui a maior taxa de feminicídios do Brasil.

Deputado criticou violência política no último sábado

No último sábado, 13, Gilberto Cattani usou as redes sociais dele para criticar o aumento da violência política. Naquele dia, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia. O republicano foi ferido na orelha por um tiro e já voltou a realizar agendas de campanha.

“Facada em (Jair) Bolsonaro, dois pré-candidatos a vereador assassinados no Nordeste e um suplente de deputado, em Sinop (MT) (e o) pré-candidato André Maximino é ameaçado de morte e agora Trump é alvejado. Nunca vivemos tanto amor”, afirmou o deputado no X (antigo Twitter).