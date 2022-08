Ratinho Júnior descola imagem de Bolsonaro na estreia do horário eleitoral no Paraná

ESPECIAL PARA O ESTADÃO/CURITIBA - O governador e candidato à reeleição ao governo do Paraná, Ratinho Junior (PSD), estreou nesta sexta-feira, 26, sua propaganda no horário eleitoral evitando associar seu nome ao do presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é aliado. O candidato discursou contra o “ódio” e as “mentiras”, convidando os adversários para uma eleição “limpa”. Com exceção do PT, as campanhas para o governo deixaram de lado a associação com os presidenciáveis neste primeiro dia.

Comunicador, o governador ancorou o programa e fez um apelo aos eleitores para que denunciem “notícias falsas”. Ele, com 6 minutos e 31 segundos, tem quase o dobro do tempo somado dos adversários.

“Todo ataque e mentiras serão apresentados para a Justiça Eleitoral. Se você desconfiar de alguma notícia, denuncie que tomaremos as providências”, disse Ratinho Junior, em mensagem direcionada à campanha de Roberto Requião (PT), condenado ao pagamento de multas pela Justiça Eleitoral por causa de fake news contra o governador.

O candidato à reeleição, que lidera as pesquisas até agora, aproveitou o tempo para mostrar programas e obras realizadas ou em andamento no atual mandato. O discurso adotado pelo candidato Ratinho Junior não é novidade e mais se parece como uma extensão do que diz enquanto governador. Ele também citou no programa os desafios enfrentados na pandemia e na crise hídrica que atingiu o Paraná.

O ex-governador e ex-senador Requião, que aparece em segundo nas pesquisas, fechou o primeiro dia de horário eleitoral na TV entre os candidatos ao governo. Ele foi o único a fazer menção clara a um presidenciável. “Quem é Requião é Lula, quem é Lula é Requião”, anunciou o slogan. No programa, ele sustentou o que já vinha dizendo antes da campanha, tratando o cargo de governador do Estado como vago.

“Decidi participar por dois motivos. Primeiro, porque não há governo no Paraná, o cargo está vago. E para ajudar a eleger o Lula, porque também não temos presidente”, disse Requião, que também aproveitou o tempo, de 2 minutos, para destacar feitos dos mandatos que teve como governador do Estado, sendo os mais recentes entre 2003 e 2010.

O horário eleitoral começou com a Professora Angela (PSOL), que usou os 31 segundos para se apresentar aos eleitores. No programa, a candidata foi colocada como anticapitalista e de oposição aos governo Ratinho Junior e Bolsonaro.

Na sequência, Ricardo Gomyde (PDT) direcionou o discurso contra o governador e Roberto Requião (PT), que aparece atrás de Ratinho Junior nas pesquisas. “A paralisia de hoje ou as alternativas de ontem não resolvem os problemas do presente, tampouco os do futuro”, afirmou o pedetista, em frente ao Palácio Iguaçu. A imagem do candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) não apareceu no programa, de 57 segundos. O Estado tem nove candidatos ao governo, mas só quatro tem tempo disponível no horário eleitoral.