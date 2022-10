Real Time Big Data: Eduardo Leite lidera a disputa no RS com 52% de votos válidos; Onyx tem 48%

Publicidade

A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul mostra o candidato do PSDB, Eduardo Leite, na liderança. Segundo levantamento da empresa de pesquisas Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 27, Leite, que concorre à reeleição (embora tenha se afastado do cargo em maio), tem 52% dos votos válidos – o cenário é projetado sem contar votos brancos e nulos, além de excluir porcentual de entrevistados que não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Leia também Entenda como funciona as regras de inserções de propaganda eleitoral dos candidatos

O ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (PL), aparece com 48% de votos válidos.

Em comparação com o último levantamento, divulgado no dia 21, Leite oscilou um ponto porcentual para cima, de 51% para os 52%. Já o candidato apoiado por Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, caindo de 49% para 48%. Ambas as movimentações dos adversários estão dentro da margem de erro da sondagem, que é de 3 pontos porcentuais.

Debate entre os candidatos Onyx, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB, ambos na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul Foto: BAND

A pesquisa Real Time Big Data também mostra as intenções de votos totais, incluindo dados de votos brancos e nulos. Nesse cenário, Leite tem 49% das intenções de voto; Onyx, 45%. Brancos e nulos somam 3%, e os que não souberam responder são 3% do total de entrevistados.

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é 95%. O levantamento foi registrado no TSE com o número RS-06206/2022. A pesquisa foi contratada pela Rede Brasil de Televisão.