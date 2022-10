Real Time Big Data em SP: Tarcísio lidera com 57% dos votos válidos; Haddad tem 43%

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) se mantém na liderança pela disputa do segundo turno para o governo de São Paulo, de acordo com levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 12. O candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 57% votos válidos, cenário em que brancos e nulos não excluídos da soma final. O ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) - ligado ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) - aparece em segundo lugar com 43% dos votos validos.

Leia também Tarcísio amplia defesa de temas bolsonaristas no 2º turno, como redução da maioridade penal

Haddad e Tarcísio participaram do primeiro debate do segundo turno para o governo de São Paulo na última segunda-feira, 10, na TV Bandeirantes. Foto: Alex Silva/Estadão

Votos totais

O levantamento também apontou o cálculo de votos totais, cenário em que os votos brancos e nulos são considerados, além de indecisos. Nessa situação, Tarcísio tem 48% das intenções de voto, seguido de Haddad, com 36%. Brancos e nulos somam 6% dos votos, enquanto 10% dos entrevistados não souberam ou não responderam como pretendem votar.

Tarcísio está na liderança pela cadeira executiva no Palácio dos Bandeirantes desde o resultado final do primeiro turno, quando obteve 9,8 milhões de votos (42,3%). O petista recebeu 8,3 milhões de votos, 35,7% do total contabilizado pela Justiça Eleitoral.

A pesquisa realizou 1.200 entrevistas entre os dias 10 e 11 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.