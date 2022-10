Real Time Big Data no RS: Leite soma 51% dos votos válidos e Onyx, 49%; disputa tem empate técnico

O ex-governador Eduardo Leite (PSDB) assumiu a liderança pela disputa do Executivo gaúcho segundo o último levantamento da Real Time Big Data, divulgado nesta quinta-feira, 20. A pesquisa mostra o tucano com 51% dos votos válidos - cenário em que os votos brancos e nulos não são considerados - enquanto o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) tem 49%.

Em comparação com a pesquisa anterior do instituto, liberada no dia 13 de outubro, Leite oscilou 3 pontos porcentuais para cima: de 49% (no segundo lugar) para 51%. Já Onyx oscilou 3 pontos para baixo: de 51% para 49%. As mudanças nos números estão dentro da margem de erro, de 3 pontos porcentuais.

O segundo turno das eleições gaúchas acontece no dia 30 de outubro. Na mesma data, a população do estado também vota para Presidência da República. Foto: Filipe Araújo/Estadão

No cenário estimulado de votos totais, Leite aparece com 46% das intenções de votos e Onyx com 45%. Brancos e nulos somam 4%. Os que não sabem ou não quiseram responder são 5%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.000 pessoas por telefone entre os dias 18 e 19 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e a taxa de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número RS-07728/2022.