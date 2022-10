Real Time Big Data em SP: Tarcísio lidera com 56% dos votos válidos; Haddad tem 44%

Publicidade

A disputa pelo Palácio dos Bandeirantes tem o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, na liderança. Segundo levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 26, o ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) tem 56% votos válidos - cenário em que brancos e nulos, além do porcentual de eleitores que não souberam responder, são excluídos da soma final. A segunda posição é do ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT), apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT), com 44%.

Em comparação com o último levantamento da empresa, divulgado no dia 19 de outubro, Tarcísio oscilou dois pontos porcentuais para baixo: foi de 58% para 56% na atual pesquisa. O petista, por sua vez, oscilou para cima: foi de 42% para 44%. Ambas as movimentações dos adversários então dentro da margem de erro de 3 pontos porcentuais da sondagem.

Haddad e Tarcísio durante o primeiro debate do segundo turno. Foto: Alex Silva/Estadão

A pesquisa também apontou as intenções de votos totais, em que brancos e nulos são considerados. Nesse cenário, Tarcísio tem 50% das intenções de voto, enquanto Haddad tem 39%. Brancos e nulos somam 5%; não sabem ou não responderam são 6% dos entrevistados.

A Real Time Big Data ouviu 1.200 pessoas por telefone entre os dias 24 e 25 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, e a taxa de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número SP-06563/2022. A pesquisa foi financiada pela Rede Record de Televisão.