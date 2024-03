Rede pública é expandida e terá 177 emissoras de TV e 155 de rádio

De acordo com o diretor-presidente da EBC, Jean Lima, a garantia de acesso à informação e o fortalecimento da comunicação pública são os principais benefícios resultantes dos acordos. O objetivo principal, segundo ele, é alcançar a população com conteúdo regional e, “com isso, combater as fake news e fortalecer a democracia”.

O secretário-executivo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Ricardo Zamora, disse que a expansão da rede é o projeto mais importante do órgão, que tem a intenção de “democratizar a comunicação e incentivar a produção local de qualidade”.