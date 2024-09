Rede TV! decide parafusar no chão cadeiras de debate após agressão de Datena a Marçal; veja bastidor

A RedeTV! tomou uma decisão inédita em se tratando de debates eleitorais e resolveu parafusar no chão do estúdio as cadeiras, do tipo banqueta, que serão usadas pelos candidatos que participam nesta terça-feira pela manhã, 17, do evento da emissora promovido em parceria com o UOL. A informação foi repassada ao Estadão por uma integrante da organização e confirmada pela superintendente de jornalismo da emissora, Stephanie Freitas.

A equipe de Marçal fez dois pedidos que não foram atendidos pela organização. O primeiro, que Datena não estivesse presente no encontro. Contudo, a presença do candidato do PSDB é obrigatória em razão da representação mínima do partido no Congresso Nacional. Além disso, Marçal queria que um de seus seguranças pudesse o acompanhar no palco para qualquer eventualidade. A informação foi confirmada pelo advogado Tassio Renam Souza Botelho, um dos principais conselheiros do candidato do PRTB.

Debate Tv Cultura Cadeirada. Foto: Reprodução TV Cultura Foto: Reprodução TV Cultura

Os organizadores do debate da RedeTV! ficaram extremamente preocupados com as cenas que viram na TV Cultura. Principalmente por que o evento desta terça-feira acontecerá em uma data muito próxima à pancadaria e não terá havido tempo para acalmar os ânimos. Eles consideram que as regras estão bem amarradas e, obviamente, assinadas por todas as equipes. Contudo, o debate da TV Cultura também contava com o compromisso dos candidatos com as regras. Foi definido por sorteio a ordem dos candidatos que farão perguntas, mas eles poderão escolher quem responderá. Jornalistas da RedeTV! e do UOL também perguntarão. A mediação será da jornalista e âncora Amanda Klein.