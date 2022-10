Reforço das narrativas e promessa de aposentadoria: saiba como foi a votação dos presidenciáveis

Os principais candidatos à Presidência votaram e encerram, antes do meio-dia, o primeiro ato do dia da votação. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) usaram o momento para reforçarem as narrativas com as quais sustentaram suas campanhas.

O ex-presidente disse ter sido vítima de uma mentira, no caso, as condenações na Justiça, depois anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, disse que se eleito conseguirá restabelecer a paz e a democracia.

O candidato do PT à Presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva beija comprovante após votar em em São Bernardo do Campo Foto: Werther Santana/Estadão

Bolsonaro não fez diferente. Sem colocar o sistema eleitoral em dúvida, o fez ao dizer que pretende vencer a eleição no primeiro turno.

De acordo com o agregador de pesquisas do Estadão, é Lula quem tem essa chance: o petista lidera com 51% dos votos válidos; Bolsonaro marca 36%.

O presidente da República e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, vota na Vila Militar, zona oeste do Rio Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Terceiro colocado nas principais pesquisas de intenção de voto - em empate técnico com Simone Tebet (MDB) -, Ciro Gomes (PDT) afirmou que “está na hora de cuidar da minha vida”. É uma indicação de que desistirá da vida pública.

Ciro mostrou em diversos momentos da reta final da corrida eleitoral irritação com a campanha pública por votos úteis, com o objetivo de garantir a Lula uma vitória ainda no primeiro turno. Não é a primeira vez que Ciro ameaça deixar a política. Em 2018, durante sabatina ao jornal O Globo, ele disse que não mais se candidataria se Bolsonaro vencesse.

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, posa para fotos após votar em Fortaleza Foto: Jarbas Oliveira/EFE

Simone Tebet também votou pela manhã, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela terá intensa agenda neste domingo, pois ainda deve acompanhar o voto do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi. Ele vota em São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo Simone, as eleições mostraram candidatos fugindo dos debates, com muitos ataques e poucas propostas. “Hoje o eleitor pode estar dando um voto no escuro. Aqueles que a princípio pontuam bem nas pesquisas não apresentaram o que vão fazer”, disse.

A candidata à Presidência pelo MDB, Simone Tebet, vota em Mato Grosso do Sul Foto: Reprodução/MDB

Em entrevista à imprensa, a candidata Soraya Thronicke (União Brasil) disse “sou uma sul-mato-grossense raiz. Não fujo nunca da raia e continuo sendo fiel às bandeiras que me elegeram lá em 2018, como combate à corrupção, economia de mercado liberal e bandeira do respeito às instituições”.

A candidata foi a Campo Grande juntamente com parte de sua equipe, que vota em Brasília, então vai retornar para a a capital federal para acompanhar de lá o resultado das eleições. “Sobre o futuro, vou poder dizer apenas após o resultado das eleições, mas independentemente disso, vou aceitar a decisão do TSE, acolher o resultado, qualquer que seja ele”.

A candidata Soraya Thronicke (União) fala com a imprensa após votar em Mato Grosso do Sul Foto: João Grilo/Estadão

Felipe d’Avila criticou tanto Lula quanto Bolsonaro e disse que não apoia, em um eventual segundo turno, nenhum dos dois candidatos. “Como já vinha dizendo, eu não vou apoiar nenhum dos dois populistas. O populismo vai continuar, infelizmente”, afirmou o candidato do Novo.

O candidato Felipe d'Avila (Novo) votou em escola no Jardim Paulista, em São Paulo, na manhã deste domingo, 2 Foto: Duda Portella/Estadão

Com reportagem de Marcela Vilar, Bia Bulla, Eduardo Gayer, Rayanderson Guerra, João Grilo e Camila Mathias, especiais para o Estadão