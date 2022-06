Busca por jornalista e indigenista tem rotina de medo na fronteira oeste do Amazonas; veja vídeo

Os enviados especiais do Estadão à região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas, acompanham as operações de buscas ao indigenista brasileiro Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips. Em vídeo registrado na manhã deste sábado, 11, Vinícius Valfré e Wilton Junior mostram imagens do extremo oeste da Floresta Amazônica, onde o Rio Javari marca a fronteira do Brasil com o Peru. Este sábado é o sexto dia de buscas à dupla de especialistas em povos isolados.

A área tem histórico de conflitos ambientais, crimes de tráfico de armas e drogas, disputas por terras entre garimpeiros, indígenas e descendentes. Com escoltas particulares, a entidade que representa as etnias da região tem conduzido buscas aos dois desaparecidos durante expedição no último domingo, 5. Um suspeito foi preso e vestígios de sangue humano foram encontrados na lancha dele. Até agora, as autoridades não confirmaram o paradeiro de Bruno e Dom.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Atalaia do Norte + 6