Relator que defende punição de Glauber Braga já agrediu jornalista na Câmara e não foi punido

BRASÍLIA – Há exatos 24 anos, o deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) agrediu com um pontapé um jornalista que denunciou em livro o tio do parlamentar, o ex-governador da Bahia Antônio Carlos Magalhães, e não foi punido pela Casa. Hoje, Magalhães defende a cassação do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), que também chutou uma pessoa na Câmara.

O deputado Paulo Magalhães (à esquerda) e o deputado Glauber Braga (à direita) Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE No dia 4 de abril de 2001, o jornalista Maneca Muniz lançava, no corredor das comissões da Câmara, um livro chamado “As veias abertas do carlismo”, onde detalhava escândalos de corrupção do tio de Magalhães. O parlamentar, que na época era do PFL (que se tornou DEM e agora é o União Brasil) arrancou um varal onde estavam expostos trechos da obra e deu um pontapé em Muniz, que revidou com um soco. Na edição do dia seguinte, 5 de abril de 2001, o Estadão reportou que a confusão não foi maior porque os seguranças da Câmara agiram rápido. Na ocasião, Paulo Magalhães disse que estava cumprindo ordens de Aécio Neves (PSDB-MG), então presidente da Casa, de retirar o varal das dependências do Congresso.

“Como eles (seguranças da Câmara) não chegaram logo, eu mesmo fui lá e arranquei os cartazes do varal. E faria de novo, a Câmara não é lugar para o lançamento de um livro com palavreado chulo, agressivo e mentiroso”, afirmou o deputado na época.

Edição do jornal O Estado de S. Paulo de 5/4/2001 noticiou briga na Câmara dos Deputados envolvendo Paulo Magalhães Foto: Acervo Estadão

O então deputado José Dirceu (PT-SP), que presenciou a briga, anunciou que apresentaria uma representação no Conselho de Ética contra Paulo Magalhães. “A atitude depõe contra o Parlamento, contra a democracia e viola a liberdade de imprensa”, afirmou Dirceu. O processo, porém, não foi levado para frente.

Paulo Magalhães enfrentou um processo no colegiado em 2007, mas sobre outro caso. O PSOL, partido de Glauber, pediu a cassação do mandato dele por suposto envolvimento em uma quadrilha que desviava recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pedido foi arquivado.

Semelhança com o atual caso de Glauber Braga

O caso de Glauber possui semelhanças com o de Magalhães. Assim como o baiano, Glauber agrediu com chutes um visitante da Câmara. No caso do deputado do PSOL, foi um militante do Movimento Brasil Livre (MBL).

Os dois tumultos ocorreram nas proximidades do corredor das comissões, no Anexo II da Casa e ambos os parlamentares foram motivados a cometer os atos para defender familiares.

No caso de Glauber, o militante Gabriel Costenaro fez insinuações sobre a ex-prefeita de Nova Friburgo (RJ) Saudade Braga - mãe de Glauber - que na época estava doente. Ela faleceu 22 dias após o episódio.

Em sessão do Conselho de Ética nesta quarta-feira, 2, o relator Paulo Magalhães defendeu a cassação de Glauber e afirmou que a agressão do parlamentar do PSOL foi “totalmente desproporcional” às ofensas feitas pelo militante do MBL.

“A violência física cometida pelo representado em resposta à ofensa verbal perpetrada por Gabriel Costenaro foi totalmente desproporcional e, portanto, injustificada, e não há como acatar a tese da legítima defesa”, disse.

O pedido de cassação ainda não foi votado pelo Conselho, pois o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) pediu vista (mais tempo para análise) do caso. A expectativa é que a deliberação ocorra na próxima semana. Se o parecer de Magalhães for aprovado, o futuro de Glauber será decidido pelo plenário da Câmara.

