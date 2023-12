Relator dá parecer favorável a Paulo Gonet na PGR: ‘afinidade intelectual e moral’ para o cargo

O relator da indicação do subprocurador Paulo Gonet ao cargo máximo da Procuradoria-Geral da República (PGR), senador Jaques Wagner (PT-BA), apresentou nesta terça-feira, 5, um parecer favorável ao nome escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O documento deve ser analisado pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na reunião desta quarta-feira, 6, em preparação para a sabatina que deve ocorrer no dia 13.

Em quatro páginas, o documento apresentado por Jaques Wagner resume o currículo de Gonet, com detalhes de sua carreira acadêmica e profissional. Segundo o relator, Gonet demonstra “experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral” para o exercício do cargo de procurador-geral da República.

O parecer também cita obras publicadas pelo subprocurador, com destaque para livro “Curso de Direito Constitucional”, escrito em coautoria com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e vencedor do prêmio Jabuti na categoria de livros jurídicos.

A sabatina do subprocurador Paulo Gonet está marcada para dia 13 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Gonet foi indicado para o comando da PGR no último dia 27 pelo presidente Lula. Ele era um dos preferidos para substituir Augusto Aras, que encerrou o mandato em setembro. O nome dele tem o apoio dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, de quem Gonet já foi sócio.

O relator Jaques Wagner, que apresentou o parecer favorável ao indicado, é líder do governo no Senado e se envolveu em um embate com o Supremo no final de novembro ao votar a favor da PEC que limita as decisões monocráticas. Ministros ouvidos pelo Estadão viram “traição” na atitude do petista, que mais tarde pediu desculpas e disse que não teve intenção de afrontar a Corte.

Sabatina de Gonet e Dino no Senado

Continua após a publicidade

A sabatina do subprocurador está marcada para o dia 13. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP), avalia aplicar um formato inédito, com Gonet e Flávio Dino – escolhido por Lula para o cargo de ministro no STF – sabatinados ao mesmo tempo.

Os indicados precisam ser aprovados na CCJ e no plenário do Senado para ganharem a confirmação nos novos cargos. As nomeações só serão aprovada com a anuência de 41 dos 81 senadores, por meio do voto secreto em plenário.

Caso seja aprovado, Gonet ficará à frente da PGR por dois anos e poderá, ao fim desse prazo, ser reconduzido ao posto. Não há limite de reconduções para a chefia da instituição, mas o indicado deve passar por nova sabatina na CCJ e ser aprovado pelo plenário para garantir outro mandato.

Possível colega de sabatina, Flávio Dino também recebeu parecer favorável à sua nomeação para cadeira no STF. O relator, senador Weverton Rocha (PDT-MA), apresentou o documento nesta segunda-feira, 4.