Relembre as tentativas de Datena chegar na política

O apresentador José Luiz Datena (PSC) tenta lançar sua carreira política há seis anos. Nesta quinta-feira, 30, após especulações e expectativas de que fosse concorrer a um cargo no Senado Federal em outubro, ele adicionou mais uma desistência ao seu histórico: a quarta.

A primeira tentativa do apresentador foi nas eleições de 2016, quando pensou em disputar a Prefeitura de São Paulo pelo PP. Após o surgimento de denúncias de corrupção envolvendo o partido, Datena voltou atrás.

Apresentador de TV era ‘o escolhido’ por Bolsonaro como pré-candidato ao Senado, mas voltou ao seu programa de TV nesta quinta-feira, 30 de junho, o que o impede de disputar uma vaga em 2022 pelas regras da Justiça Eleitoral. Foto: Alex Silva/Estadão

Na eleição seguinte, em 2018, Datena chegou a confirmar em entrevista, inclusive ao Estadão, que iria se lançar como candidato por São Paulo a uma vaga no Senado pelo DEM, mas desistiu novamente. Segundo o próprio apresentador, a decisão foi tomada após conversar com sua família, que o teria pressionado a desistir do “sonho”.

Em 2020, Datena foi cotado como vice-prefeito de São Paulo na chapa de reeleição de Bruno Covas (PSDB). Na época, ao declarar a desistência, ele afirmou que optou por ouvir a emissora de TV Bandeirantes e continuar como apresentador durante a pandemia de covid-19, quando “a Band precisava de seus apresentadores mais experientes”. Ele também afirmou que “o sonho de entrar para a política” aconteceria em 2022.

No início de 2022, Datena anunciou, durante o seu programa, que disputaria o Senado. Logo após a declaração, o apresentador recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). Filiado ao União Brasil, o apresentador chegou a ser líder com folga as intenções de voto para o cargo em São Paulo.

Em março, o PSDB e o União Brasil anunciaram Datena como candidato ao Senado pela coligação, em uma chapa com o governador Rodrigo Garcia (PSDB). Oito dias após o anúncio, entretanto, o apresentador deixou o partido de Luciano Bivar e se filiou ao PSC - partido que apoia o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

No novo partido, Datena se manteve como favorito à cadeira do Senado por São Paulo. O levantamento Exame/Ideia divulgada no dia 8 de junho apontou o apresentador com 19% das intenções de voto. O segundo colocado, Márcio França (PSB), é pressionado pelo PT a abrir mão da pré-candidatura a governador e concorrer ao Senado, o que pode se concretizar com a desistência de Datena.

Na última semana, o apresentador chegou a se encontrar com o presidente Bolsonaro para fechar sua posição no cenário eleitoral paulista. “Estou indo”, afirmou Datena ao Broadcast Político. A tendência, até aquele momento, era ele sair candidato ao Senado em chapa com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato a governador com apoio do Palácio do Planalto, o que não se confirmou. Ele agradeceu, na TV, pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro e desejou sorte aos “quase correligionários”, mas afirmou que “grupos radicais” pesaram na decisão de não concorrer.