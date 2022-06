Renan Calheiros defende pré-candidatura de Lula e desacredita Simone Tebet: ‘pretensões irreais’

Após a divulgação da pesquisa Datafolha nesta quarta-feira, 23, o senador Renan Calheiros (MDB) foi às redes sociais manifestar apoio à pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defender “união pela democracia”. O parlamentar, que sempre foi próximo do petista, criticou quem insiste em “forçar a barra com pretensões irreais”. A declaração é um recado para o MDB, que lançou a senadora Simone Tebet como pré-candidata ao Planalto.

Leia também Datafolha: Lula tem 47%; Bolsonaro, 28%; Ciro, 8%; e Tebet, 1%

“Datafolha confirma a nitidez do quadro eleitoral. Pra quem ainda tinha dúvida, a polarização passou de evidente a gritante. A vantagem consolidada de Lula aponta para decisão em 1º turno. Erra quem insiste em forçar a barra com pretensões irreais. União pela democracia já”, publicou o senador.

A senadora Simone Tebet (MDB) apareceu com 1% das intenções de voto na rodada mais recente da pesquisa Datafolha.

Segundo o levantamento, Simone Tebet tem 1% das intenções de voto, neste momento. O ex-presidente petista tem 47%; Jair Bolsonaro, 28%; e Ciro Gomes, 8%.

Como mostrou o Estadão, a disputa entre Lula e Tebet evidencia uma divisão antiga no MDB. A corrente do partido que defende o projeto petista é encabeçada por Calheiros, que sugere abertamente que a legenda apoie o presidenciável de esquerda no primeiro turno e já deu diversas declarações contrárias à pré-candidatura da senadora.

Além disso, segundo levantamento do Estadão, apesar de ter lançado Simone no plano nacional, o MDB se divide entre Lula e Bolsonaro em 13 Estados e no Distrito Federal. O partido está com o PT de Lula em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Amazonas; e com Bolsonaro em Roraima, Acre, Rio, Paraná e Distrito Federal.