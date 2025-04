Renan Filho diz que deixará o governo em 2026 para se candidatar e vê espaço para Lula se recuperar

BRASÍLIA - O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que deve deixar o governo federal em abril de 2026 para ficar apto a disputar as eleições no ano que vem. Apesar disso, ele afirmou que ainda não decidiu se concorrerá ao governo de Alagoas. Renan Filho também é citado frequentemente como uma opção à vice-presidência da República.

Em entrevista ao Papo com Editor, do Estadão/Broadcast, o ministro disse que ainda não decidiu se será candidato ao governo de Alagoas, mas confirmou que vai se desincompatibilizar do cargo de ministro no prazo legal, voltando ao mandato de senador, para o qual foi eleito em 2022.

Renan Filho, ministro dos Transportes, deixará o cargo em um ano para ser candidato Foto: Marcio Ferreira/Ministerio dos Transportes

PUBLICIDADE “O fato é que provavelmente eu me desincompatibilizarei em abril do próximo ano para ficar apto para disputar as eleições”, afirmou Renan, para quem o cenário eleitoral no Estado será debatido apenas em 2026. “Acho que no ano que vem nós vamos discutir essas questões lá de Alagoas, mas temos muita coisa para fazer pelo Brasil este ano, porque eu acredito que o País está no caminho certo e precisa acelerar”, disse.

Renan Filho ainda tem mais cinco anos de mandato no Senado e deixou o governo de Alagoas com altos índices de aprovação em 2022. Na ocasião, participou ativamente da campanha de seu sucessor, Paulo Dantas (MDB), eleito naquele ano.

“As pessoas sempre especulam o meu nome”, reconheceu. “Saí com aprovação alta do governo, fui eleito para o Senado, ajudei na eleição do governador Paulo Dantas.”

Apesar do futuro político ainda incerto, Renan Filho reforçou que, até o fim deste ano, pretende manter o foco na condução da agenda de infraestrutura do governo federal.

Ministro vê espaço para Lula para recuperar popularidade

O ministro aposta que o governo do presidente Lula terá um segundo biênio mais bem-sucedido, recuperando a popularidade e chegando forte para as eleições de 2026.

Para ele, Lula mantém apoio majoritário e capacidade de articulação para consolidar uma frente ampla que isole extremistas. Ele também advertiu que, para além das questões de comunicação, o governo precisa afinar a política.

“Lula é o maior líder de centro que este País tem. Lula não é um ideólogo de esquerda. Foi forjado na negociação, sempre fez acordos e tem ampla capacidade de discutir”, afirmou Renan Filho.

Segundo Renan Filho, a base de apoio ao governo segue sólida e a parcela da população que avalia a gestão como regular aponta para uma “torcida para que o governo seja exitoso”. Entre os ministros mais vocais na defesa de Lula, ele é figura-chave na composição política do atual governo.

Para o ministro dos Transportes, o governo federal tem de seguir ajustando não apenas sua comunicação, mas também precisa “fazer política”, para que recupere a popularidade. Segundo ele, esses ajustes devem ter como meta ampliar o alcance das ações já realizadas - e aqui citou como uma ação importante a ampliação de isenção do Imposto de Renda - e enfrentar uma oposição que, em suas palavras, aposta em estratégias populistas e negacionistas. “Precisa enfrentar o desafio de ter uma frente ampla na próxima eleição para isolar a extrema-direita na extrema-direita. Ocupar o centro e criar uma frente ampla de centro-esquerda, uma frente ampla que dialogue com as necessidades do País”, avalia o ministro.

