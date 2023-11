A eleição está entre nós e o bolsonarismo já está sob teste

A eleição do ano que vem já está entre nós e, que ninguém se engane, o bolsonarismo já está sob teste. A primeira prova não deveria ser exatamente um problema, mas tem se mostrado desafiadora para o entorno de Jair: se habilitar às urnas.

Depois de Bolsonaro ter sido sacado de qualquer disputa até 2030, chegou a vez de a Justiça Eleitoral ceifar a possibilidade de candidatura de Walter Braga Netto, o general e fiel escudeiro do ex-presidente.

Tanto Jair Bolsonaro quanto seu candidato a vice, o general Walter Braga Netto, estão fora das eleições de 2024 Foto: Gabriela Biló/Estadão - 12-08-2021

Era ele a principal aposta do bolsonarismo para rivalizar com o até agora favorito na eleição carioca, o atual prefeito, Eduardo Paes. Jair não concebe a ideia de ficar sem candidato próprio em seu berço político. E a cúpula do PL enxerga Paes como um candidato difícil de ser batido, mas não invencível.

Braga Netto, ex-interventor do Rio, militar e ex-ministro, era visto como “o cara” para a missão de “colocar ordem na desordem” e “endireitar” o Rio, começando pela capital. Um belo mote que deu em nada, afinal, não deu nem para o começo. O TSE resolveu que Braga Netto cometeu crime eleitoral no 7 de setembro de 2022, assim como seu ex-chefe.

No PL, fala-se em excesso e perseguição. Na Justiça, fala-se em punição mais do que anunciada diante do carnaval eleitoreiro e extemporâneo no qual a data cívica foi transformada por Jair no ano passado.

O fato é que Bolsonaro antevia a possibilidade de novo revés no TSE e, há cerca de três semanas, pediu ao seu “plano B” que se preparasse.

O reserva escalado foi Alexandre Ramagem, bolsonarista de carteirinha e por convicção, ex-chefe da Abin, ex-delegado da PF e quase chefe da corporação - Bolsonaro queria, mas Alexandre de Moraes vetou.

Quem acompanha as tratativas diz que o figurino de candidato cai bem a Ramagem, que logo se mostrou animado com a possível empreitada. Eleito deputado federal em 2022, Ramagem destacou-se na CPMI do 8 de janeiro entre os nomes da oposição aos olhos da cúpula do PL. Bem preparado, articulado, é um “bolsonarista raiz, mas que não fala cuspindo nos outros”, como classificou um de seus correligionários.

A dúvida é se ele resistirá incólume ao longo do próximo ano. O escândalo do software espião usado pela Abin para monitoramentos ilegais pode respingar em Ramagem, dizem integrantes do PL e do judiciário. Neste caso, seria preciso acionar um “plano C”.

O dilema do bolsonarismo é escolher nomes para a eleição municipal que pareçam bolsonaristas de verdade aos olhos do eleitor, mas que não tenham sido tão bolsonaristas no governo passado a ponto de estarem agora encalacrados com a Justiça.

Ao desafio de não ver quadros inviabilizados para as urnas, há a dificuldade de conciliar a visão de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, à de Bolsonaro, principal cabo eleitoral do partido. O primeiro quer um “bolsonarismo de resultados”, forjando alianças vez ou outra para maximizar resultados. Jair dá sinais de que vê a próxima eleição como essencial para cristalizar a ideia de que seu grupo veio para ficar.

O rumo das negociações em São Paulo mostra bem isso. A união com o prefeito emedebista Ricardo Nunes poderia até ser o mais lógico do ponto de vista político - é o defendido por Valdemar-, mas Bolsonaro segue acenando com apoio a Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente “bolsonarista de carteirinha”. Para Jair, o bolsonarismo precisa estar vivo e bem representado ou não passará no teste.