O ano mal começou e o governo já precisou debelar duas crises com o Congresso e abrir negociações com grupos importantes e organizados no Parlamento. Os movimentos capitaneados pelo Ministério da Fazenda para reonerar empresas e cobrar impostos de líderes religiosos fizeram deputados e senadores trabalharem no recesso, o que não é usual e tampouco lhes agrada. Janeiro vai dando ao Palácio do Planalto, assim, a dimensão da batalha renhida que veremos em Brasília em ano eleitoral.

O governo tem alguns objetivos definidos para 2024, entre eles aumentar a arrecadação federal e não barrar investimentos públicos. Enquanto Fernando Haddad segue atrás de formas de encher o caixa do Tesouro para não implodir seu plano fiscal, Lula mantém-se convicto de que as obras do PAC, da Petrobras e afins têm todas de andar. São ambos movimentos de difícil execução num país com carga tributária elevadíssima e pouco espaço orçamentário.

O ministro Fernando Haddad reuniu-se com a frente parlamentar evangélica na sexta-feira, 19, para apaziguar impasse sobre impostos de líderes religiosos Foto: Wilton Júnior/Estadão

PUBLICIDADE Tudo fica ainda mais complicado com um governo que, apesar de muitas concessões, não consegue solidificar sua base no Parlamento. O Legislativo já havia deixado claro que não deixaria Lula avançar sobre qualquer tema da pauta de “costumes” ou projetos que acenassem ao campo progressista. O jogo ficara essencialmente restrito à agenda econômica. Lula entendeu o espaço que tinha, foi a campo e conseguiu avançar casas valiosas em 2023. O Congresso dá provas agora, no entanto, de que está disposto a limitar mais ainda o cercadinho de atuação do Planalto. Dois fatores devem pesar de forma importante ao longo do ano para restringir o campo de atuação de Lula. De um lado, a necessidade dos parlamentares de protegerem seus próprios interesses. Enquanto Lula quer mais dinheiro para obras, os congressistas querem mais dinheiro para emendas. Enquanto Lula quer mais fontes de arrecadação, o Congresso quer prestar contas ao setor produtivo, descontente com mais impostos. Enquanto o governo avança sobre a taxação de religiosos, os deputados querem blindar suas igrejas.

De outro lado, há a eleição municipal a alimentar ambições e resistências do Congresso. Todos sabem que a disputa nas cidades vai mimetizar a rivalidade entre petistas e bolsonaristas – o próprio Lula já externou esse entendimento. Por isso, oposição e grupos organizados, como as bancadas evangélica e do agro, prometem intensificar a pressão contra o presidente. Estão todos atrás da vitrine eleitoral e dos dividendos políticos que a briga pode lhes render.

Além disso, o preço dos afagos ao Centrão deve aumentar. Não só porque a tradicional colher de chá do primeiro ano de governo ficou para trás. Mas também porque, assim como o séquito de Jair Bolsonaro, eles têm aliados a eleger, prefeituras a ganhar e correligionários a emplacar nas urnas. O ano ainda está começando, mas o tamanho da batalha política já está contratado.